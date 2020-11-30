В мире
30.11.2020 19:58
Текст: Юрий Сизов

Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Виктор Толочко/РИА Новости

Приоритеты торгово-экономического сотрудничества и меры, принимаемые в странах Союзного государства в борьбе с коронавирусной инфекцией, обсуждались в понедельник в телефонном разговоре руководителями кабинетов министров России и Беларуси, сообщили 30 ноября в пресс-службе белорусского премьера.

"Главы правительств подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества", - проинформировали в Минске.

Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне и повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 4 декабря в формате видеоконференции.

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