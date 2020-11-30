Премьер-министры России и Беларуси обсудили приоритеты сотрудничества

Приоритеты торгово-экономического сотрудничества и меры, принимаемые в странах Союзного государства в борьбе с коронавирусной инфекцией, обсуждались в понедельник в телефонном разговоре руководителями кабинетов министров России и Беларуси, сообщили 30 ноября в пресс-службе белорусского премьера.

"Главы правительств подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества", - проинформировали в Минске.

Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили также график предстоящих контактов на правительственном уровне и повестку заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 4 декабря в формате видеоконференции.