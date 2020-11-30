Призеры конкурса сочинений получат дополнительные баллы при поступлении

Дан старт первому Всероссийскому чемпионату сочинений для школьников 9-11-х классов "Своими словами". Олимпиада, которой еще не было - так анонсируют соревнование организаторы. Почему?

Чемпионат сочинений "Своими словами" - не проверка на грамотность, а возможность показать свой исследовательский и творческий потенциал. К чемпионату не нужно специально готовиться или решать типовые задания, набивая руку. Нужно просто рассказать о том, что интересно.

Направления чемпионата не загоняют участников в рамки школьной программы. Поэтому пригодятся и те знания, которые не всегда получается применить на уроках или во время контрольных и экзаменов. Интересные темы для себя найдут любители философии и истории, физики и астрономии, будущие политологи и юристы, инженеры и педагоги. Будет о чем написать так же спортсменам, художникам.

Главная фишка конкурса - победители и призеры получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в четырнадцать вузов-партнеров. Среди них Высшая школа экономики, Московский городской педуниверситет, Томский госуниверситет, МИФИ и другие.

"Оценки далеко не всегда показатель знаний и умений. Увлеченность и желание рассказать своими словами об актуальной проблеме, о собственном научном исследовании, о знаниях и достижениях в любой области - вот что главное для нас", - говорят организаторы конкурса. Более того, они смело заявляют: чемпионат сочинений "Своими словами" - проект, который может стать альтернативой школьному итоговому сочинению.

Регистрация на чемпионат уже идет на сайте своимисловами.рф и продлится до 30 декабря.

Комментарий

Михаил Павловец, заведующий проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам ВШЭ:

- Проблема традиционных сочинений - в отсутствии их связи с личностью школьника, с кругом его подлинных интересов. При этом многие подростки всерьез занимаются наукой, зачастую продолжая свои проекты и исследования во время учебы в вузе. Смысл чемпионата "Своими словами" в том, чтобы дать возможность школьникам рассказать о том, что кажется важным им, а не преподавателям, придумывающим темы сочинений.