Психологи рассказали, как бороться с эмоциональным выгоранием

Учеба 24/7, семинары в Zoom, уроки в Teams, контрольные по WhatsApp - так сегодня учатся студенты и многие школьники. Педагоги сутками не отходят от гаджетов. Дистанционка - все-равно что сложная жизненная ситуация. Справиться с ней нелегко.

Вы чувствуете постепенный упадок сил, потерю прежнего уровня энергии, появление слезливости, избыточное недовольство собой, или предотвратить появление? Именно такое состояние специалисты называют эмоциональным выгоранием.

Психологи Московского педагогического государственного университета рассказали, как с ним бороться:

1. Не игнорируйте симптомы выгорания, прислушайтесь к себе. Скажите честно: да, это про меня.

2. Составьте хорошо сбалансированный распорядок дня, где будет предусмотрено и время на учебу или работу, и на отдых. Соблюдайте этот распорядок. "Вы должны стать самым строгим начальником самому себе, самым строгим контролером", - подчеркивает руководитель психологической службы МПГУ Наталья Цветкова.

3. Строго придерживайтесь принципа: рабочее время - для работы. Перерывы - регламентированы, еда за рабочим столом запрещена. Подумайте, как будете отдыхать. Отдых - это не просто полежать на диване, эмоциональному восстановлению это не поможет. Обязательно выделите один полностью свободный от работы или учебы день для релаксации, для новых впечатлений.

4. Постарайтесь избавиться от монотонности в работе. Включите в расписание выполнение непривычной деятельности. Займитесь чем-то новеньким. Да хоть выучите два японских иероглифа.

5. Не формируйте новые вредные привычки - вставать за минуту до выхода в сеть, есть за рабочим столом, пить энергетики, работать ночами. Такие привычки быстро усваиваются, а избавиться от них очень трудно.