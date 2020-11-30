Путин проведет саммит ОДКБ в режиме видеоконференции

В среду, 2 декабря, состоится саммит ОДКБ. Сессия Совета коллективной безопасности впервые пройдет в формате видеоконференцсвязи, передает "Интерфакс" сообщение секретариата ОДКБ. Будет задействован Центр кризисного реагирования ОДКБ.

Проведет саммит президент России Владимир Путин. Ожидается участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, исполняющего обязанности президента Киргизии Таланта Мамытова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

На повестке - состояние международной безопасности и вопросы повышения эффективности ОДКБ, реализация ранее принятых решений, развитие и укрепление межпарламентского сотрудничества. Планируется выступление председателя Парламентской Ассамблеи ОДКБ, спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщили в ОДКБ.