Путин внес в ГД проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих

Государственным и муниципальным служащим могут запретить иметь второе гражданство. Соответствующий проект закона в развитие норм Конституции внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин.

Как отмечается в пояснительной записке, цель данного проекта - уточнить положения отдельных законов, которые предусматривают ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, а также должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Кроме того, госслужащие будут обязаны сообщить о получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом, и о прекращении российского гражданства. Также чиновники, которые в течение месяцев после вступления закона в силу не смогут подтвердить отсутствие иностранного гражданства, будут уволены, говорится в тексте проекта.

Запрет на двойное гражданство распространяется также на главу Центробанка и губернаторов.