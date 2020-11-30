Когда человек доживает до такого возраста, этот факт просто автоматически вызывает уважение.
Особенно в такое время, когда "пост-модерн" перетекает в "пост-правду", "новую нормальность" и прочие малопонятные, но сильно действующие на нас... феномены, что ли... Но вот кто-то - "из другой эпохи". Надежно. Определенно. Неладно скроено, да крепко сшито. Советский культурный код - "Знатоки", КВН, Рязанов, Гайдай, кукиши-в-кармане, "Мишка на Севере", самиздат, дефицит, Интурист, новогодний заказ "с сервелатом"… И когда - вопреки всему! - вот сохранился неизменным человек из самой сердцевины "того времени", 1970-1980-х, да дожил до таких лет, то чувствуешь инстинктивное "родство", хотя мы тогда были по разную сторону анекдотов. Кстати, насколько мне известно, по-человечески плохого о Е.К. никто вроде не говорил.
Первый бессмысленный вопрос, который хочется задать: "Как вы СУМЕЛИ?" В случае Лигачева что-то известно и вполне банально: не пил (и другим не давал), не курил, наверное делал гимнастику… Хорошие вещи. Да только не всегда, увы, срабатывают. Но вот если к ним добавить "и был членом Политбюро"…
К моменту распада СССР и запрета КПСС были живы 88 высших номенклатурных руководителей (члены и кандидаты в Политбюро, секретари ЦК). С тех пор умерли 58. Пять - моложе 70, 15 - от 70 до 80 лет, 25 - от 80 до 90 лет, 13 - старше 90, в том числе маршал Соколов - 101 год. Прожили на 15-20 лет дольше, чем обычные мужчины в России.
Почему? Хорошая медицина, хорошие семьи, хорошие бытовые условия, просто хорошие люди?.. Вот до 1991 года жизнь партийных руководителей была тяжелее. 49 были расстреляны, двое (Киров и Троцкий) - убиты, пятеро покончили с собой, один (Машеров) погиб в аварии. Из 84 "вождей КПСС" умерших своей смертью, только 45 были старше 70, из них лишь четверо - старше 90. Хотя медицина и условия жизни едва ли у них тогда были хуже, чем в 1990-е. Но ответственность, стрессы… Так что кому запрет КПСС пошел на пользу - так это членам Политбюро ЦК: обменяли политическое здоровье на душевное. Тогда же средняя номенклатура обменяла "Капитал" на капитал…
Е.К. обозначен в энциклопедиях как "деятель КПСС". Он настоящий представитель Коллективного Руководства, "один из Всех", его главная характеристика: принадлежность к вполне определенному "политическому виду" - член Политбюро ЦК КПСС (ПБ).
В ПБ (в 1952-1966 гг. - Президиум) ЦК РКП (б) - ВКП (б) - КПСС входили 157 человек. ПБ как постоянный орган возникло в 1919 году и существовало до 1991-го (игра цифр!). Очень разные времена и люди…
Ядро первого "ленинского ПБ" (1919-1925 годы) составляли Ангелы/Демоны Революции: Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Бухарин ("чуть сзади" - Дзержинский, Рыков, Томский, Фрунзе, Крестинский, Сокольников). Публичные политики, идеологи, те, кто провел Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. Конечно, без Ленина они бы ничего не добились, но он их собрал как достойный для себя фон. Все (кроме вовремя умерших Дзержинского и Фрунзе), как известно, в 1920-е стали "оппозиционерами", а в 1930-е объявлены "шпионами", "изменниками" и уничтожены - обычная история революционеров.
По их трупам поднялся один из них, Сталин, который поэтому объявил себя Лучшим Учеником Ленина. Вокруг себя он сложил второе - "сталинское ПБ" (1927-1952). ПБ "диалектического снятия" Революции - и углубления Классовой Войны. В нем остались двое из "ленинского ПБ": безобидный "дедушка Калинин" и исполнительный Молотов. В "сталинское ядро" входили Киров, Орджоникидзе, Каганович, Ворошилов, Микоян, позже - Хрущев, Берия, Жданов, Маленков, Вознесенский. Их именами называли города и университеты… Другие члены и кандидаты ПБ того времени (более 10) веса и значения не имели, почти всех смолола мясорубка 1937-го.
"Третье ПБ" (1952-1964) - период "суеты и толкучки". Сталин готовил новый "Диалектический скачок - обострение Классовой Борьбы". На XIX съезде он сменил название партии с ВКП (б) на КПСС, ПБ - на Президиум, растворил старое ПБ в этом Президиуме (36 чел., из них 25 новых!), планировал Великие Потрясения… Но - рука стала не та, глаз не тот, а главное - Время не то! Вот Время его и вытолкнуло "из себя". После 5.3.1953 пошла "хрущевская чехарда": за 11 лет из Президиума (не то название!) были выведены 34 члена…
"Четвертое ПБ" (1964-1982) - "золотой брежневский век". Наконец-то все успокоилось. За 18 лет из ПБ (снова - ПБ!) выведено 7 чел., а 5 умерли. Члены "брежневского ПБ" (многие вошли туда еще при Хрущеве, многие вышли при Горбачеве) были в составе ПБ в большинстве по 17-18 лет, в том числе Суслов - 28 лет (секретарь ЦК - 34 года), сам Л.И. - 27 лет, Косыгин - 30 лет и т.д.
"Пятое", перестроечное ПБ (1985-1990). После краткого междуцарствия (1982-1985, Андропов - Черненко) началось новое Движение, которое оказалось - конвульсией… Тогда-то, в 1985-м, и стал членом ПБ Егор Кузьмич (секретарь ЦК с 1983-го). За 5 лет из ПБ выведены 16 чел., но главное - в марте 1990 была отменена 6-я статья Конституции СССР "о руководящей роли КПСС". Партию "развели" с Государством, которое она создала.
"Шестое", можно сказать, "загробное" (для КПСС) ПБ. Создано в июле 1990 года (XXVIII съезд КПСС), ликвидировано вместе с КПСС в августе 1991-го. 24 члена ПБ (кандидатов больше нет), из них 22 (кроме Горбачева и его зама Ивашко) - впервые включены в состав ПБ. Также впервые в ПБ нет руководителей СССР, кроме самого Горбачева.
Такова внешняя история ПБ. О ее идеологических причинах - в следующей статье.