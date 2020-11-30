29 ноября Егору Кузьмичу Лигачеву исполнилось 100 лет.

Когда человек доживает до такого возраста, этот факт просто автоматически вызывает уважение.

Особенно в такое время, когда "пост-модерн" перетекает в "пост-правду", "новую нормальность" и прочие малопонятные, но сильно действующие на нас... феномены, что ли... Но вот кто-то - "из другой эпохи". Надежно. Определенно. Неладно скроено, да крепко сшито. Советский культурный код - "Знатоки", КВН, Рязанов, Гайдай, кукиши-в-кармане, "Мишка на Севере", самиздат, дефицит, Интурист, новогодний заказ "с сервелатом"… И когда - вопреки всему! - вот сохранился неизменным человек из самой сердцевины "того времени", 1970-1980-х, да дожил до таких лет, то чувствуешь инстинктивное "родство", хотя мы тогда были по разную сторону анекдотов. Кстати, насколько мне известно, по-человечески плохого о Е.К. никто вроде не говорил.

Первый бессмысленный вопрос, который хочется задать: "Как вы СУМЕЛИ?" В случае Лигачева что-то известно и вполне банально: не пил (и другим не давал), не курил, наверное делал гимнастику… Хорошие вещи. Да только не всегда, увы, срабатывают. Но вот если к ним добавить "и был членом Политбюро"…

К моменту распада СССР и запрета КПСС были живы 88 высших номенклатурных руководителей (члены и кандидаты в Политбюро, секретари ЦК). С тех пор умерли 58. Пять - моложе 70, 15 - от 70 до 80 лет, 25 - от 80 до 90 лет, 13 - старше 90, в том числе маршал Соколов - 101 год. Прожили на 15-20 лет дольше, чем обычные мужчины в России.

К моменту распада СССР и запрета КПСС были живы 88 высших номенклатурных руководителей

Почему? Хорошая медицина, хорошие семьи, хорошие бытовые условия, просто хорошие люди?.. Вот до 1991 года жизнь партийных руководителей была тяжелее. 49 были расстреляны, двое (Киров и Троцкий) - убиты, пятеро покончили с собой, один (Машеров) погиб в аварии. Из 84 "вождей КПСС" умерших своей смертью, только 45 были старше 70, из них лишь четверо - старше 90. Хотя медицина и условия жизни едва ли у них тогда были хуже, чем в 1990-е. Но ответственность, стрессы… Так что кому запрет КПСС пошел на пользу - так это членам Политбюро ЦК: обменяли политическое здоровье на душевное. Тогда же средняя номенклатура обменяла "Капитал" на капитал…

Е.К. обозначен в энциклопедиях как "деятель КПСС". Он настоящий представитель Коллективного Руководства, "один из Всех", его главная характеристика: принадлежность к вполне определенному "политическому виду" - член Политбюро ЦК КПСС (ПБ).

В ПБ (в 1952-1966 гг. - Президиум) ЦК РКП (б) - ВКП (б) - КПСС входили 157 человек. ПБ как постоянный орган возникло в 1919 году и существовало до 1991-го (игра цифр!). Очень разные времена и люди…

Ядро первого "ленинского ПБ" (1919-1925 годы) составляли Ангелы/Демоны Революции: Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Бухарин ("чуть сзади" - Дзержинский, Рыков, Томский, Фрунзе, Крестинский, Сокольников). Публичные политики, идеологи, те, кто провел Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. Конечно, без Ленина они бы ничего не добились, но он их собрал как достойный для себя фон. Все (кроме вовремя умерших Дзержинского и Фрунзе), как известно, в 1920-е стали "оппозиционерами", а в 1930-е объявлены "шпионами", "изменниками" и уничтожены - обычная история революционеров.

По их трупам поднялся один из них, Сталин, который поэтому объявил себя Лучшим Учеником Ленина. Вокруг себя он сложил второе - "сталинское ПБ" (1927-1952). ПБ "диалектического снятия" Революции - и углубления Классовой Войны. В нем остались двое из "ленинского ПБ": безобидный "дедушка Калинин" и исполнительный Молотов. В "сталинское ядро" входили Киров, Орджоникидзе, Каганович, Ворошилов, Микоян, позже - Хрущев, Берия, Жданов, Маленков, Вознесенский. Их именами называли города и университеты… Другие члены и кандидаты ПБ того времени (более 10) веса и значения не имели, почти всех смолола мясорубка 1937-го.

"Третье ПБ" (1952-1964) - период "суеты и толкучки". Сталин готовил новый "Диалектический скачок - обострение Классовой Борьбы". На XIX съезде он сменил название партии с ВКП (б) на КПСС, ПБ - на Президиум, растворил старое ПБ в этом Президиуме (36 чел., из них 25 новых!), планировал Великие Потрясения… Но - рука стала не та, глаз не тот, а главное - Время не то! Вот Время его и вытолкнуло "из себя". После 5.3.1953 пошла "хрущевская чехарда": за 11 лет из Президиума (не то название!) были выведены 34 члена…

Кому запрет КПСС пошел на пользу - так это членам Политбюро ЦК: обменяли политическое здоровье на душевное

"Четвертое ПБ" (1964-1982) - "золотой брежневский век". Наконец-то все успокоилось. За 18 лет из ПБ (снова - ПБ!) выведено 7 чел., а 5 умерли. Члены "брежневского ПБ" (многие вошли туда еще при Хрущеве, многие вышли при Горбачеве) были в составе ПБ в большинстве по 17-18 лет, в том числе Суслов - 28 лет (секретарь ЦК - 34 года), сам Л.И. - 27 лет, Косыгин - 30 лет и т.д.

"Пятое", перестроечное ПБ (1985-1990). После краткого междуцарствия (1982-1985, Андропов - Черненко) началось новое Движение, которое оказалось - конвульсией… Тогда-то, в 1985-м, и стал членом ПБ Егор Кузьмич (секретарь ЦК с 1983-го). За 5 лет из ПБ выведены 16 чел., но главное - в марте 1990 была отменена 6-я статья Конституции СССР "о руководящей роли КПСС". Партию "развели" с Государством, которое она создала.

"Шестое", можно сказать, "загробное" (для КПСС) ПБ. Создано в июле 1990 года (XXVIII съезд КПСС), ликвидировано вместе с КПСС в августе 1991-го. 24 члена ПБ (кандидатов больше нет), из них 22 (кроме Горбачева и его зама Ивашко) - впервые включены в состав ПБ. Также впервые в ПБ нет руководителей СССР, кроме самого Горбачева.

Такова внешняя история ПБ. О ее идеологических причинах - в следующей статье.