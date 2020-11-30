На "Деловом завтраке" в "Российской газете" побывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он поделился с журналистами своим прогнозом на зиму в столице, рассказал, как выдержали коммунальщики первые испытания ледяными дождями и снегопадами, когда откроются катки и весь город засветится новогодними огнями.

Зима теплее среднестатистической

Петр Павлович! В прошлые годы, как только выпадет первый ледяной дождь, Москва вставала в многокилометровых пробках. А в этом году открываем "Яндекс" во время такого дождя, уверенные, что увидим там загруженность дорог баллов на 8. А там - 3 балла! Выехали - свободно. Неужели пробки победили?

Петр Бирюков: В этом году климатическая зима началась с нескольких переходов температуры через ноль и ледяного дождя. Бороться с ним сложнее, чем со снегопадами и морозами. А потом еще и снег пошел - до 15 сантиметров за двое суток выпало. Справились. Все службы вышли на дежурство. Обработали дороги, очистили город. Существует целая методология обработки дорожно-уличного и пешеходно-тропиночного пространства. В ней важно все. Например, если вывести технику на обработку дорог противигололедными материалами и прометание улиц утром, часов с 6.00 до 10.00, или вечером, с 17.00 до 21.00, то сразу возникнет транспортный коллапс. Необходимо выбирать время, когда поток автомобилей еще не выехал или наоборот, когда машины большей частью разъехались.

Нам удается содержать город в нормальном состоянии, чтобы и не замедлять движение автомобилей и пешеходы могли передвигаться безопасно. И это главное.

Антигололедные реагенты еще с прошлого года остались? Зима-то была малоснежной…

Петр Бирюков: Да, большое количество осталось от запасов прошлого года, они отвечают всем нормам. Закупить пришлось объем, необходимый для содержания города в соответствии с технологией зимней уборки.

Снега много ждете? Морозов? Какие прогнозы?

Петр Бирюков: По прогнозам метеослужбы, зима в этом году в Москве будет теплее среднестатистической, но холоднее прошлогодней. Снега - метра полтора, то есть столько, сколько бывает обычно. Значит, нашим службам все время нужно быть начеку. Температура воздуха и в декабре, и в январе будет выше средней, но я бы не сказал, что будет совсем тепло. Придут и морозы, причем, сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно, в конце января и первой половине февраля.

Коммунальную технику перед приходом зимы обновили или из-за пандемии не до нее?

Петр Бирюков: Обновлять ее нет необходимости - сроки эксплуатации не вышли. Техника, что работает в Москве, лучшая по комфорту, быстроходности и производительности не только в стране, но и по сравнению с другими столицами мира. Двигатели у всех машин - не ниже 4-5 класса. Но и новинки появились. Например, электропылесосы, которые должны прийти на смену механическим с дизельными и бензиновыми двигателями. Сейчас проводим испытания. Посмотрели на их работу летом, зарекомендовали себя хорошо. Сейчас устроим им проверку зимой. Стараемся делать все для того, чтобы вредных выбросов стало меньше и воздух в городе был все чище.

Что, и другую коммунальную технику планируете перевести на электричество?

Петр Бирюков: В данный момент проводится эксперимент, судя по результатам, мы видим положительный эффект от такого вида техники. В любом случае, этот процесс небыстрый. Пока, например, решаем вопрос перевода нашей техники на газомоторное топливо.

Погода в доме

А в квартирах москвичей тепло? Времени на ремонт и профилактику теплосетей у городских служб в этом году было намного меньше. Успели работы закончить к холодам?

Петр Бирюков: Подготовительный период в этом сезоне выдался как никогда сложным. Если раньше отопление и подачу горячей воды мы начинали отключать в начале мая, то в этом году, в связи с самоизоляцией жителей горячую воду подавали до 7 июля. В лечебных учреждениях горячую воду вообще не отключали. Вот и считайте, сколько времени осталось на подготовку более 16 тысяч километров тепловых, 13 тысяч километров водопроводных и 10 тысяч километров канализационных сетей. Два месяца вместо традиционных четырех. К 1 сентября вся городская система ЖКХ была готова к отопительному сезону. Мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным было принято решение начать отопительный сезон раньше, чем обычно. Мы приступили к подаче тепла в жилые дома с 28 сентября, а в социальные учреждения, по заявкам их руководителей, с 20-х чисел сентября.

И какую же температуру стараетесь поддерживать в квартирах москвичей?

Петр Бирюков: По нормативу - до 24 градусов. Нареканий на то, что где-то кому-то холодно, нет.

Погода в Москве, как известно, переменчивая. Сегодня холодно, а завтра солнышко пригреет и дома станет жарко. Много ли в столице домов, жители которых сами могут регулировать в квартире температуру воздуха?

Петр Бирюков: Горожан, заинтересованных в этом, становится все больше. В Москве проводится эксперимент с установкой автоматизированных узлов управления подачи тепла, которые как раз и регулируют температуру в зависимости от погоды. Москвичи называют их "аушками". Для их установки мы пригласили инвесторов. В течение пяти-шести лет эти системы окупают себя, экономя потребление тепловых ресурсов от 15 до 25 процентов. Сэкономленные деньги потом делятся между инвестором, за чей счет был установлен узел, и жителями дома, которые начинают меньше платить за тепло и горячую воду. А это, между прочим, самая дорогая строка в квитанции по оплате коммунальных услуг. В прошлом году у нас было 800 таких домов, а в этом уже 1500.

Дезинфицируются сейчас подъезды жилых домов, как было весной? Ведь через них кто только не проходит помимо жителей. Курьеры, гости, различные мастера, которых люди вызывают…

Петр Бирюков: У меня на руках предписание главного государственного санитарного врача по городу Москве о проведении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

Оно касается и проведения дезинфекции жилых домов. Ежедневно этой работой в городе заняты около 50 тысяч человек. Работают в комбинезонах, масках, перчатках. Препараты для обработки у них все сертифицированные, отвечающие требованиям Роспотребнадзора. Когда было тепло, эти работники так же обрабатывали детские дворовые и спортивные площадки, места накопления бытовых отходов и мусоровозы.

Вы говорили, что в городском хозяйстве с приходом коронавируса стало меньше мигрантов. Не скажется зимой это на чистоте дворов, содержании жилых домов?

Петр Бирюков: Еще в сентябре в ЖКХ наблюдался дефицит кадров. Мы поработали с регионами, и сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки - так правильно называется должность дворника. Набрали необходимое количество водителей и кровельщиков, что особенно важно для Москвы, где порядка 17 тысяч зданий с двускатными крышами, только в жилом фонде 12500 таких домов. Для безопасности прохожих их нужно вовремя очищать от наледи и сосулек. Вообще, работа в городском хозяйстве очень сложная. Начинаются снегопады, о выходных людям приходится забыть. К тому же сейчас все под контролем - кругом системы видеонаблюдения, на автомобилях ГЛОНАСС. Не каждому под силу выдержать интенсивность работы, небрежно относиться к ней нельзя. Но тем, кто остается и работает, создаем бытовые и социальные условия. Общежития, оборудованные по всем санитарным нормам, медицинский контроль за состоянием здоровья, при необходимости врачебная помощь.

Но главное для тех, кто приезжает на работу в столицу, наверное, все-таки, зарплата? В объявлениях говорится, что дворник, например, получает от 32 до 45 тысяч рублей. Это предел? Или можно и больше заработать?

Фото: Пресс-служба Правительства Москвы

Петр Бирюков: Дворник может получать и больше, если возьмет, скажем, для уборки не один, а полтора участка. Водители зарабатывают примерно 60 тысяч рублей в месяц, крановщики, машинисты автовышек и другие - еще больше. За десять последних лет уровень заработной платы работников вырос в несколько раз.

С вывозом мусора коммунальщики справляются? СМИ писали, что во время самоизоляции его количество в городе увеличилось.

Петр Бирюков: Я бы не сказал, что мусора и твердых бытовых отходов стало больше. Ведь многие предприятия весной не работали. С уборкой всех отходов операторы справились. Более того, именно в этом году мы внедрили систему раздельного сбора мусора. Выделили уже 600 тысяч тонн вторичного сырья на переработку, а до конца года, думаю, увеличим это количество до 800 тысяч тонн. Приятно, что москвичи охотно подключились к этой работе и уже не путают среди контейнеров синий с серым. Условия же для такого подхода есть у всех - по столице оборудовано около 60 тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

В связи с пандемией был объявлен мораторий на пени при наличии долгов за коммуналку. Увеличилось ли за это время количество неплательщиков за квартиру? Когда и как планируется взыскивать с них задолженность?

Петр Бирюков: Из-за пандемии в столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг, так же как и приостановление начисления пени за услуги ЖКХ. В течение трех месяцев самоизоляции задолженность выросла на 2 миллиарда 650 миллионов рублей. Но огромное спасибо нашим сознательным горожанам: после того, как ограничения были сняты, большая часть из них произвели оплату. В итоге из долгов осталось 35 миллионов рублей. С каждым должником ведется индивидуальная работа. На злостных неплательщиков, как и положено по закону, управляющие компании подают в суды. И количество просроченных платежей резко сокращается.

Сколько же москвичей все-таки не вовремя платят за квартиру?

Петр Бирюков: Лучше назову цифру, сколько платят вовремя. На сегодняшний день уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги 96 процентов.

У коммунальщиков все по плану

В отличие от весны, когда в столице были отменены все виды плановой медицинской помощи, а все силы брошены на лечение пациентов с коронавирусом, сейчас в городе лечат москвичей и с другими заболеваниями, которые тоже никуда не делись. Выручают систему здравоохранения дополнительные инфекционные койки, оборудованные как раз коммунальщиками. Много их создано?

Петр Бирюков: Мэр поставил задачу перепрофилировать больничную сеть под борьбу с COVID-19. Мы ее выполнили: переоборудовали 86 объектов, среди которых 54 больницы федерального и городского значения, 9 лабораторий, развернули на территории 17 больниц (52) каркасно-тентовые конструкции. Создали пять временных госпиталей в границах Москвы исторической и шестой - на территории Троицко-Новомосковского округа. С палатами по самым современным стандартам, санпропускниками, кислородом, подведенным к каждой койке. Это было, конечно, непросто, входя в спортивный комплекс, например, в Крылатском, или выставочный центр в Сокольниках, где в помещениях был только чистый пол, преобразить их в настоящий стационар с коечным фондом на 1200 или 2300 мест. Но мы сделали это. И у врачей теперь действительно есть возможность, оказывая помощь пациентам с коронавирусом, не оставлять без внимания и всех остальных москвичей.

Город в прошлом году наметил еще и большую программу по реконструкции поликлиник по новым стандартам. А тут пандемия. Но работы все-таки продолжаются?

Петр Бирюков: Ну, а как же? Вылечился человек в стационаре, выписали его домой, но в наблюдении врача он нуждается? Поэтому мэр принял решение, несмотря на пандемию, не останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник. К работам на 37 поликлиниках мы приступили в первом квартале 2020 года, 11 поликлиник сейчас уже готовим к сдаче. Остальные 26 предъявим в январе-феврале 2021 года. Что делаем? По сути оставляем в старых зданиях одни стены. Заменяем до половины перекрытий. Для врачей оборудуем комфортные кабинеты, для пациентов - удобную навигацию и зоны ожидания. Устанавливаем самое современное медицинское оборудование. Перед нами стоит задача полностью выполнить намеченную программу в течение трех лет.

Реальная?

Петр Бирюков: Без сомнения. Сейчас уже ведется подготовка к капитальному ремонту еще 44 поликлиник, ввод которых запланирован в 2021 году.

А планы по ремонту дорог, наверное, пришлось урезать в связи с непредвиденными работами?

Петр Бирюков: Выполнили все, что планировалось в соответствии с межремонтными сроками - в общей сложности 19,5 миллиона квадратных метров асфальтового покрытия. 8-10 лет назад мы к лету получали по 30-60 тысяч заявок на локальный ремонт дорожной сети, сейчас их бывает буквально единицы. Происходит же это как раз потому, что все делается своевременно, с применением новых технологий содержания дорожной сети.

Ремонт мостовых сооружений продолжается?

Петр Бирюков: По ремонту дорожно-мостового хозяйства существует целая программа, которую нельзя останавливать ни при каких обстоятельствах, так как это в первую очередь вопрос безопасности. Москворецкий, Автозаводский, Химкинский и ряд других мостов уже отремонтированы, работы на Большом Каменном мосту продолжаются.

Была принята еще одна масштабная городская программа "Мой район"…

Петр Бирюков: Часть средств, которые были в ее рамках запланированы на работы по благоустройству, пришлось направить на борьбу с пандемией. И москвичи отнеслись к этому с пониманием. Тем более, что и в прежние годы у нас так много было сделано для благоустройства города, что лично я не слышал ни одного вопроса о том, почему что-то не делается сейчас. Но и тут были отдельные объекты, работы на которых начались еще в прошлом году, а в этом их нужно было просто закончить. Например, Северный речной вокзал - наша городская жемчужина. Памятник истории. Его отреставрировали, а прилегающую территорию площадью 50 гектаров, благоустроили. Теперь это еще одно прекрасное место для проведения досуга москвичей.

Завершены работы в Даевом и Ананьевском переулках, продолжаются на Ленинском проспекте, на вылетной магистрали - улица Большие Каменщики - метро "Коломенская", в районе площади Киевского вокзала. Там заканчиваем прокладку подземных инженерных коммуникаций. Эту работу лучше побыстрее закончить, чтобы дискомфорт, который ремонт доставляет горожанам, не длился долго.

Жители района Беговой, где находится и редакция "Российской газеты", огорчены, что у них нет ни одного парка в шаговой доступности. А новые жилые комплексы на месте промзон продолжают строиться…

Петр Бирюков: Район Беговой - один из центральных в Москве. Так уж сложилась его застройка, что парков в его черте действительно не оказалось. Будем приводить в порядок те небольшие скверы и бульвары, которые есть.

В соцсетях москвичи задают вопрос: почему Москва все чаще в последнее время сажает деревья в кадки, а не в грунт?

Петр Бирюков: В кадки сажают деревья там, где в земле слишком большое количество подземных коммуникаций. И чтобы их корни не оказывались в сплошном бетоне, дизайнеры предлагают свои решения. В зависимости от времени года лиственные деревья меняются на хвойные или наоборот, те, что убираются с улиц города, отвозятся в питомник, где их реанимируют, подкармливают, а потом снова возвращают в столицу. Ну, а что касается грунта, то у нас есть великолепные примеры. Взять хотя бы 45-летние липы на Тверской, яблони, ясени, дубы на Садовом кольце, на Арбате, высаженные пять-шесть лет назад. Весной своим цветением, а осенью разноцветьем листвы они делают город особенно красивым, создавая москвичам хорошее настроение в любое время года.

В спальных столицы начиналась еще реабилитация прудов. Она будет продолжена?

Петр Бирюков: За последние годы мы привели в порядок уже около 300 водоемов, 51 из них капитально отремонтирован. Возьмите хотя бы Борисовские пруды на юге столицы. С каким удовольствием жители близлежащих районов там сейчас отдыхают летом на прекрасном песчаном пляже, гуляют по красивым мостикам пейзажного парка, а рыбаки сидят с удочками на берегу. Шикарные пруды получились после ремонта и очистки дна в Черкизово, Бутово. В 2021 году приведем в порядок еще 9 прудов.

Время вставать на коньки и лыжи

В кино и в театры во время пандемии не очень-то походишь. Ну, а на коньках, на лыжах москвичи смогут покататься? Коронавирус, может быть, не так опасен на морозе?

Петр Бирюков: Все зимой будет, как и положено в Москве. И коньки, и лыжи, и горки снежные с санками. Первые катки, как на ВДНХ, в саду Эрмитаж, Сокольниках и некоторые другие, заработали уже в минувшую пятницу, 27 ноября. Но большая часть их откроется с 1 декабря. Всего в Москве мы подготовили к открытию 120 катков с искусственным льдом. Но, конечно, придется соблюдать при их посещении все противоэпидемиологические требования. А с наступлением морозов зальем еще и около 1400 тысячи катков с естественным льдом. И это будут не просто ледовые площадки, а места досуга со всей инфраструктурой: раздевалками, пунктами проката и медицинскими пунктами. Словом, всем необходим для отдыха москвичей всех возрастов.

Готовим и 380 лыжных трасс общей протяженностью 630 километров, из них около 100 километров будет с искусственным освещением. Но их прокладка зависит от погоды.

Фестиваль "Путешествие в Рождество", ставший традиционным в Москве, в этом году отменили. Ледовых городков, которые появлялись в его рамках, тоже не будет?

Петр Бирюков: Не будет, но благодаря осенне-зимней подсветке и новогодним украшениям на улицах будет светло и комфортно. Сейчас готовимся установить на улицах и площадях примерно 1000 новогодних елок, объемно-декоративные конструкции. К 14 декабря завершим монтаж новогодних украшений, это стало уже доброй традицией и в город придет праздничное настроение, ощущение Нового года. Только встречать его на этот раз лучше дома, в семейном кругу.