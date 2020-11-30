Более тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году

К 2023 году в столичных больницах и поликлиниках заменят более 1 тысячи лифтов, нормативный срок эксплуатации которых подходит к концу, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В учреждениях здравоохранения проводится плановая замена лифтового оборудования, всего до 2023 года будет установлено более 1100 новых лифтов, - отметил Петр Бирюков. - Оборудование современных лифтов повышает комфорт и безопасность их использования для посетителей городских поликлиник, пациентов больниц, врачей и медперсонала".

Заммэра подчеркнул, что монтаж лифтов проведут в два этапа, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и медицинского персонала.

"В этом году проведена замена трех лифтов в Детской инфекционной больнице N6, трех лифтов в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого, одного лифта во вспомогательном корпусе ГКБ им. Юдина, завершены работы по замене лифтов в 11 поликлиниках, в которых подходит к концу капремонт", - сообщил Петр Бирюков.

По его словам, в начале 2021 года аналогичные работы завершатся еще в 26 поликлиниках.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в больницах также будут установлены лифты, адаптированные для маломобильных граждан. Они оборудованы голосовым оповещением о прибытии лифта, кнопками со шрифтом Брайля и панелями управления, расположенными с обеих сторон.