Фигуристы Тарасова и Морозов снялись с этапа Кубка России в Москве

Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в командном турнире, призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят заключительный этап Кубка России по фигурному катанию, который состоится 5-8 декабря в Москве на льду "Мегаспорта".

Спортивная пара снялась с соревнований из-за пневмонии, которой переболела Тарасова. Об этом рассказал тренер спортсменов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

- Пятый этап Кубка России Тарасова и Морозов пропускают по болезни, - цитирует ТАСС Транькова. - После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам.

Напомним, что Тарасова и Морозов пропустили начало нынешнего сезона из-за коронавирусной инфекции у партнера. Первым и пока единственным стартом для фигуристов стал этап Кубка России в Казани, который прошел 8-12 ноября. Евгения и Владимир заняли там второе место, уступив Анастасии Мишиной - Александру Галлямову, но опередив действующих чемпионов Европы Александру Бойкову - Дмитрия Козловского.

Тарасова и Морозов еще могут выступить на чемпионат России, который состоится в конце декабря в Челябинске.