Фудкорты в московских ТЦ ждут дополнительные проверки

Столичные власти не планируют закрывать фудкорты в торговых центрах, но планируют провести в них дополнительные проверки на соблюдение мер санитарной безопасности.

Как сообщил ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, проверки Роспотребнадзора показали: нарушения в работе отдельных фудкортов есть. Но если все их закрыть, прибыль торговых центров резко снизится, и это негативно отразится на экономике города.

Поэтому власти решили усилить контроль за соблюдением антиковидных мер, проведя дополнительные проверки и еще раз разъяснив владельцам точек общепита, что им необходимо предпринять для санитарно-эпидемиологической безопасности посетителей и сотрудников.