На Храмовой горе в Иерусалиме найден 3000-летний золотой артефакт

В Израиле девятилетний мальчик раскопал на Храмовой горе в Иерусалиме уникальную золотую бусину возрастом около 3000 лет. Она является первым в своем роде предметом, относящимся к указанному периоду времени.

Как сообщает The Jerusalem Post, бусина была найдена одним из юных участников исследовательского проекта "Просеивание на Храмовой горе" (TMSP). В его рамках желающие могут принять участие в просеивании поднятого грунта в поисках всевозможных артефактов.

Удача в данном случае улыбнулась девятилетнему жителю Иерусалима по имени Биньямин Милт. Грунт он просеивал вместе со своей семьей. Интересно, что бусина была найдена еще в августе текущего года.

Она представляет собой прекрасно сохранившийся маленький цилиндрический предмет, словно бы созданный из четырех сложенных друг с другом золотых цветов. Лепестки изображены в форме шариков.

Мальчик сразу принес свою находку доктору Габриэлю Баркаю, одному из археологов, под присмотром которых проходят поисковые работы. Однако ученый не придал этому большого значения. Позже он объяснил, что бусина очень хорошо сохранилась, поэтому он принял ее за современное изделие. Весьма ценный артефакт поначалу был записан как "неопознанный современный объект", а ученый даже не записал контактную информацию мальчика.

Только во время сортировки артефактов, найденных летом, доктор Баркай понял, что мальчик нашел уникальный артефакт. Дело в том, что золотые изделия времен Первого Храма встречаются очень и очень редко. В то время активно использовали сплавы, в которых доля золота была небольшой, а основная доля приходилась на серебро.

Но в данном случае бусина была изготовлена методом грануляции именно из золота. Так что это первый в своем роде предмет. Впрочем, Баркай вспомнил, что несколько похожих бусин он и сам ранее нашел при раскопках погребений периода Первого Храма.

Он сравнил их с золотой бусиной. Они оказались идентичны по форме и методу изготовления. Отличие заключается лишь в том, что предыдущие артефакты были изготовлены не из золота, а из серебра. Последующий анализ показал, что подобные по форме серебряные бусины ранее находили и в нескольких других местах по всему Израилю. Все они датированы разными периодами, при этом подавляющее большинство датируется железным веком (XII-VI века до н.э.).

Ученые отмечают, что грануляция - это метод, который требует от ювелира значительных знаний и опыта из-за большого количества компонентов и сложных этапов производства. Видимо, найденную бусину отлил действительно опытный мастер.

Экспертам еще предстоит определить, для какой цели служила бусина. Предварительный анализ участников проекта TMSP показал, что ее возраст составляет около 3000 лет и что она могла быть частью украшения. Возможно, его носил какой-то важный человек, посетивший Иерусалимский храм, или священник этого храма.

Добавим, что исследователи нашли мальчика и рассказали о том, какое важное открытие совершил Биньямин. Бусина, несмотря на великолепную сохранность, пройдет процедуру реставрации и консервации.