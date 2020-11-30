Названы самые частые ошибки москвичей при эксплуатации газовых плит

В комплексе городского хозяйства столицы назвали самые частые ошибки москвичей в использовании газовых плит.

В столице около 1,8 млн квартир оборудованы газовыми плитами. Главная забота их владельцев состоит в том, чтобы по истечении срока эксплуатации заменить оборудование, а также раз в год допустить в квартиру специалиста "Мосгаза" для проверки исправности оборудования. По результатам этого осмотра составляется акт, а владельцу предписывают устранить выявленные нарушения. Однако нередко через год во время техосмотра плиты специалисты обнаруживают все те же нарушения...

1. Самое популярное нарушение - газопровод замурован в стену и недоступен для обслуживания.

У кого дома нет на кухне "фартука" из фальшь-панели, закрывающей неприглядные газопроводные трубы? Но при неисправности газопровода при такой "красоте" невозможно быстро выявить нарушения в работе газовой трубы и перекрыть газ. А ведь даже при отсутствии сварного шва в результате длительного срока эксплуатации труба можно получить утечку. Если она будет открытой, владелец почувствует запах газа и вовремя сможет принять меры для своей безопасности. А если газ будет накапливаться в небольшом закрытом пространстве, это может привести к самым неблагоприятным последствиям. Также запрещается замуровывать газопроводные трубы в стены и заделывать кафельной плиткой.

2. Наличие лишних резьбовых соединений на газопроводе.

Со временем у газового оборудования могут возникать неисправности, случаются утечки, особенно в местах резьбовых соединений - там, где находятся краны и подключаются газовые приборы. Это нарушение может привести к непредсказуемым последствиям. Как ранее комментировал гендиректор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев: "Когда строились старые дома, всю систему трубопроводов собирали на резьбах, с применением всевозможных муфт и сгонов. В качестве уплотнителей в таких системах использовались тканые материалы: лен, нитки и прочее. За десятилетия эксплуатации эти уплотнители изнашиваются, в этих местах появляются неплотности. Поэтому при ремонте перекладываем систему из новой трубы, которая полностью будет на сварных соединениях". При выполнении капремонта жилых домов столицы будет применяться гибкая подводка, имеющая высокую степень защищенности от пробоев и при соприкосновении с электропроводящими кабелями.

3. Плиты не оснащены автоматикой "газ-контроль".

Эта система позволяет прекратить подачу газа, когда гаснет пламя газовых горелок.

4. Электропроводка проложена вблизи газопровода.

Минимальное расстояние от розетки до газовой трубы должно быть не менее 100 мм. Расстояние от газопровода до мойки должно быть не менее 300 мм.

Как отмечают специалисты, электрическая проводка при контакте с горячей средой подвергается температурному плавлению, в результате чего может произойти замыкание и возгорание. Опасен и оголенный провод электропроводки, попавший на газопроводные трубы. Он создаст на трубопроводе напряжение. Несмотря на то, что в обычном многоквартирном доме есть заземление, в теории оголенные провода попавшие на газопроводные трубы могут привести к возгоранию.

5. Варочная панель и духовой шкаф установлены на одно отключающее устройство, то есть два прибора подключены к одному крану.

Для подключения отдельных друг от друга газовой варочной панели и духового шкафа необходимо выполнить переделку внутриквартирной газовой разводки - смонтировать дополнительное ответвление от стояка с установкой второго отключающего устройства, а именно, крана.

6. Установлена принудительная вентиляция в вентиляционном канале.

Наличие в помещении всего 4,4-17% газа от общего объема воздуха способно спровоцировать удушье у человека или стать причиной возгорания. Поэтому важно, чтобы в квартирах с газоснабжением хорошо работала вентиляционная система. Прикрывая воздушный короб, например, подвесным потолком, владельцы рискуют спровоцировать пожар, ведь не все используемые отделочные материалы рассчитаны на подобную температурную нагрузку. Многие из них с легкостью плавятся и загораются.

Во всех квартирах с газовыми плитами и "колонками" на кухнях под потолком устроена вытяжка. Это сделано не случайно: бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При исправно работающей вентиляции, накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу. Но многие собственники, пытаясь оградить себя от непрошеных насекомых либо из эстетических соображений, закрывают вентиляцию и обрекают себя на неоправданный риск.

Похожие ошибки допускают владельцы газовых колонок, расположенных в ванных комнатах. Раньше в жилых домах при наличии газового водонагревателя в ванной также обустраивали вытяжку, а двери в ванную комнату устанавливались с "подрезом" - 2-сантиметровым зазором между дверью и порогом. Таким образом обеспечивалась хорошая вентиляция.

Современные решения интерьера заставляют многих собственников пренебрегать правилами безопасности: закрывать вытяжку и устанавливать плотно прилегающую, красивую дверь. В итоге в практике аварийных служб нередки случаи удушья людей в ванных комнатах, оборудованных газовой колонкой.