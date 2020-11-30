Новогодние корпоративы пройдут в необычных форматах

Новогодние корпоративы в этом году активно уходят в новые форматы. Массовые гулянья отменяются. Но сотрудникам хочется праздника, а начальство понимает, что атмосфера в коллективе напрямую влияет на финансовые показатели.

Специалисты уверяют, что проведение онлайн-корпоратива не проще, чем офлайн. На "удаленке" надо делать праздник не только для команды в целом, но и для каждого сотрудника. Какие "хороводы под елочкой" придумали в компаниях из Центральной России - в обзоре "Российской газеты".

Селфи с пряником

Компании, чьи объекты разбросаны по городу (а то и по нескольким), и до пандемии поддерживали в сотрудниках командный дух через корпоративные порталы. Так, мебельный холдинг из Воронежа в декабре 2019-го собрал на таком сайте рекордное для себя количество комментариев: сотрудники с чувством благодарили друг друга, руководителей, подчиненных и целые отделы.

"В этом году планируем повторить флешмоб поздравлений, добавить конкурсы и другие активности в онлайн-формате, - сообщила руководитель отдела социального развития Ольга Минакова. - По традиции передадим подарки детям сотрудников. В стандартный набор сладостей мы добавляем пряники с логотипом компании. А потом устраиваем конкурс детских фотографий с ними, через корпоративный портал определяем победителей и дарим им ценные призы".

В кредитных учреждениях сотрудники бэк-офисов в большинстве своем давно сидят по домам, и новогодний праздник для них тоже устроят по интернету.

"Учитывая обширную географию филиалов, для нас это далеко не первый опыт, - отметила старший вице-президент банка Елена Логинова. - В начале декабря проведем онлайн-игру: выполняя задания (самостоятельно и в командах), сотрудники будут зарабатывать баллы, а затем обменивать их на призы. Состоятся ставшие уже традицией интеллектуальные игры, мастер-классы от сотрудников, "тайный Санта" (впервые дистанционный). Планируем записать праздничный подкаст - это совсем новый для нас формат. Новогодний творческий конкурс для детей тоже проведем в сети".

Коллектив другого банка тоже ждут онлайн-сюрпризы и виртуальный праздничный стол, за которым встретятся коллеги с "удаленки" и из фронт-офиса. А вот подарки будут вполне материальными.

Никого не надо загонять

Сотрудники издательства деловой литературы на Новый год будут празднично наряжаться в традициях разных стран на рабочие встречи по Zoom. Проведут мастер-классы по изготовлению рождественских венков. Они уже запустили тайный обмен подарками под названием "Дарители книг". На общей встрече поздравят друг друга, поблагодарят и повеселятся.

В агентстве по управлению digital-репутацией решили на Новый год попробовать онлайн-квест, дополнив его встречей в скайпе или зуме, чтобы обсудить игру, поболтать, выпить вина или чаю. А вот айтишники нередко воспринимают перевод празднества в сеть с радостью.

"Мы никогда не видели у сотрудников большого рвения к корпоративам. Приходилось буквально "загонять" туда людей, - признала директор по развитию сервиса поиска и бронирования жилья Оксана Шустикова. - Пришло время интровертов, и наконец-то никто никого на праздник не загоняет! Конечно, важно потом отследить изменения: увеличится ли текучка кадров в январе, появится ли больше недовольств".

Для сотрудников, помимо подарков детям, предусмотрели расширенную программу лояльности - возможность оплатить отдых, курсы или спорт. В практику вошли постоянные созвоны в Zoom c "распитием" кофейка, а на праздник можно будет принять и чего-нибудь покрепче.

"В результате удаленной работы сильно изменилось положение руководителя, - подчеркнула Шустикова. -Теперь ему необходимо очень активно проявлять себя, чтобы команда видела его вклад в дело. Наш гендиректор еженедельно проводит собрания, где разбирает анонимные вопросы от сотрудников - говорим начистоту, без цензуры.

Запишите звон бокалов

Андрей Зинковецкий, генеральный директор агентства по организации корпоративных мероприятий:

- Если раньше новогодний корпоратив занимал один вечер или выходные (с выездом), то сейчас это целый проект, растянутый на несколько дней, а иногда и недель. Как правило, такой праздник включает мастер-классы, например, кулинарный при участии топ-менеджмента. Через неделю проходят онлайн-конкурсы, скажем, песенные, дальше - онлайн-квизы или интеллектуальные игры. В программу финального вечера включают традиционную церемонию награждения, лотерею, развлекательные игры и кавер-коллектив.

Максимально вовлечь аудиторию помогают голосования - допустим, выбирается следующая песня. Также возможны офлайн-элементы: доставка на дом подарков или продуктов для кулинарного мастер-класса. Пятая часть мероприятий пройдет в гибридном формате: топ-менеджеры компаний вместе с ведущими и музыкантами поздравят сотрудников из профессиональной студии.

По нашим наблюдениям, число корпоративов в этом году сократилось на 15-20 процентов, а бюджеты - и того сильнее. Ведь большая часть затрат ранее шла на приглашение звезд, логистику и другие вопросы, потерявшие актуальность при переходе в онлайн.

Марьяна Гвоздовская, основатель агентства по организации и проведению корпоративных праздников:

- Виртуализация праздников позволила вовлекать в них столько сотрудников, сколько ни за что не собралось бы в одном зале. Мы проводим мероприятия на группы до десяти тысяч человек.

Чем "многолюднее", тем меньше игровых механик и больше шоу. В пятерке востребованных программ - игра с управлением аватаром, позволяющая изучить город, где находится производство или филиал. Другой человек ходит по городу и выполняет задания, а вы смотрите на мир его глазами и подсказываете ему решения.

Отлично вписываются в онлайн музыкальные программы и "кальки" с телешоу. В Новый год добавляется награждение лучших сотрудников и дресс-код. Так как участники онлайн-корпоратива видят только головы друг друга, то мы даем советы, как и чем себя украсить. Участники таких шоу заранее снимают на телефон ролики, которые затем включают в общее видео, записывают для саундтрека звон бокалов и хруст фруктов.

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