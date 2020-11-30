Новости

"Пандемия" стала словом года по версии словаря Merriam-Webster 10:40
Полицейский в Подмосковье спас от пожара многоквартирный дом 10:10
Безработные латвийские рыбаки переезжают в РФ из-за действий Евросоюза 10:00
Более тысячи лифтов заменят в больницах и поликлиниках Москвы к 2023 году 09:56
Фудкорты в московских ТЦ ждут дополнительные проверки 09:55
Легкий танк "Спрут-СДМ1" испытают в экстремальных условиях 09:49
После взрыва в многоэтажке Ленобласти возбуждено уголовное дело 09:20
Психологи рассказали, как бороться с эмоциональным выгоранием 09:15
Мишустин создал рабочую группу для реформы институтов развития 09:06
Врач Марадоны отрицает вину за смерть легендарного футболиста 08:15
Минобороны России развернуло в Степанакерте военный госпиталь 07:38
Названы причины нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19 07:04
Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после травмы 06:21
Швейцарские избиратели отвергли закон, ущемляющий права бизнеса 05:42
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи ПЦР-теста на COVID-19 05:09
В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права 04:45
Вильфанд: Осень 2020 года в Москве будет признана рекордно теплой 04:26
У Байдена подтверждены небольшие переломы костей стопы 04:12
Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики ДТП 04:09
Стали известны детали убийства иранского ученого-ядерщика 03:30
Канада продлила запрет на въезд иностранцев из-за пандемии 03:27
Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой 02:00
Аномальный холод захватит несколько регионов России 01:40
В жилом доме в Ленобласти прогремел взрыв 01:15
Квят рассказал о столкновении с Грожаном, чей болид взорвался на Гран-при Бахрейна 00:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 10:10
Рубрика: Происшествия

Полицейский в Подмосковье спас от пожара многоквартирный дом

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что ночью, находясь в своей квартире, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Талдомскому городскому округу лейтенант полиции Анатолий Маркин увидел, что в доме напротив горит чердак.

Фото: Пресс-служба УМВД по Вологодской области
Вологодский полицейский вытащил из воды тонущих подростков

Анатолий выбежал на помощь и у подъезда горящего дома встретил свою соседку. Он попросил ее сообщить о возгорании в Дежурную часть ОМВД и МЧС, а сам направился к месту пожара.

Взобравшись на чердак, полицейский увидел, что загорелась балка крыши, а сильный ветер стремительно раздувает огонь.

Офицер принялся звонить в двери квартир и сообщать жильцам о возгорании. После этого из мужчин, проживающих в подъезде, он организовал цепочку, по которой они передавали ведра с водой из квартиры верхнего этажа на чердак. Оперативник встал во главе цепочки и сам заливал очаг возгорания.

Прибывшие пожарные закончили ликвидацию пожара. Никто из жителей дома не пострадал.

Сейчас рассматривается вопрос о поощрении полицейского за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи ПЦР-теста на COVID-19
В МВД предложили прописать перечень навыков для экзамена на права
Аномальный холод захватит несколько регионов России
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"