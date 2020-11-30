Полицейский в Подмосковье спас от пожара многоквартирный дом

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что ночью, находясь в своей квартире, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Талдомскому городскому округу лейтенант полиции Анатолий Маркин увидел, что в доме напротив горит чердак.

Анатолий выбежал на помощь и у подъезда горящего дома встретил свою соседку. Он попросил ее сообщить о возгорании в Дежурную часть ОМВД и МЧС, а сам направился к месту пожара.

Взобравшись на чердак, полицейский увидел, что загорелась балка крыши, а сильный ветер стремительно раздувает огонь.

Офицер принялся звонить в двери квартир и сообщать жильцам о возгорании. После этого из мужчин, проживающих в подъезде, он организовал цепочку, по которой они передавали ведра с водой из квартиры верхнего этажа на чердак. Оперативник встал во главе цепочки и сам заливал очаг возгорания.

Прибывшие пожарные закончили ликвидацию пожара. Никто из жителей дома не пострадал.

Сейчас рассматривается вопрос о поощрении полицейского за добросовестное исполнение служебных обязанностей.