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30.11.2020 15:34
Рубрика: Общество

"Сикстинская капелла" возрастом 12500 лет найдена в джунглях Амазонки

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археологи обнаружили в тропических лесах Амазонки, на территории Колумбии, десятки тысяч изображений животных и людей, созданных около 12500 лет назад. Эту крупнейшую коллекцию наскальной живописи ученые назвали "Сикстинской капеллой древних".

Фото: Elias Rovielo/flickr.com
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Как сообщает The Guardian, открытие было сделано еще в прошлом году, но до последнего времени держалось в строжайшем секрете. Дело в том, что наскальная живопись была обнаружена в рамках крупного исследовательского проекта, созданного для съемок документального сериала под названием "Тайны джунглей: Затерянные королевства Амазонки".

В исследовательскую команду входили археологи из Колубмии и Великобритании. Руководил ею Хосе Ириарте, профессор археологии Университета Эксетера и ведущий эксперт по истории Амазонки и доколумбовой эпохи. Они обследовали скалы общей протяженностью около 12 км и нашли десятки тысячи наскальных изображений. Для их детального исследования потребуется не один десяток лет.

Отметим, что изображения были найдены на участках, которые ранее ученые не посещали. У некоторых из них даже нет названия. Возраст самых древних изображений составляет как минимум 12-12,5 тысячи лет. Кстати, считается, что примерно в тот период времени люди и пришли в Амазонию. То есть ученые, по сути, обнаружили творчество первых местных поселенцев.

Датировать наскальную живопись удалось по характеру изображений. Например, на одной из скал было найдено изображение мастодонта - давно вымершего доисторического родственника слона. Принято считать, что в Южной Америке этого животного нет уже как минимум 12 тысяч лет. Раз древний автор его нарисовал, значит, он его видел своими глазами.

Кроме того, исследователи обнаружили изображения палеоламы, вымершего верблюда, а также вымерших гигантских ленивцев и лошадей ледникового периода. Другие работы изображают рыб, черепах, ящериц и птиц, а также людей, причем последние изображены в действии - они танцуют и держатся за руки. Одна человеческая фигура носит маску, напоминающую голову птицы с клювом.

Ученые говорят, что рисунки представляют собой крайне важную информацию для науки, так как они позволяют "заглянуть в затерянную древнюю цивилизацию". Впечатляет и огромное количество найденных образов. Ничего подобного археологи и антропологи до сих пор не встречали.

Фото: iStock
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"Речь идет о нескольких десятках тысяч картин, - говорит профессор Хосе Ириарте. - Чтобы их изучить и описать, потребуются поколения… Мы видим животных, которые давно вымерли. Рисунки настолько естественны и так хорошо выполнены, что не возникает сомнений, что мы смотрим, например, на лошадь ледникового периода. Причем изображение настолько детализировано, что мы видим даже конский волос. Это восхитительно".

Поражены были ученые и тем, что многие рисунки находятся на большой высоте, в труднодоступных местах. Даже в наши дни отдельные рисунки исследователи сумели обнаружить только при помощи беспилотных летательных аппаратов. Добраться до них очень сложно.

Как же на такую высоту взбирались древние люди? Ириарте считает, что ответ кроется в самих рисунках. Среди них имеются изображения деревянных башен и человеческих фигур, которые прыгают с них на "тарзанке". Ириарте добавил, что эти картины имеют красноватый цвет. Вероятно, они были созданы при помощи охры.

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