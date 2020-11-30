Снег в Москве ляжет к концу недели

В первый день зимы в Москве начнет формироваться снежный покров. А окончательно снег ляжет к концу текущей недели, сообщает портал "Метеоновости".

Уже к вечеру первого декабря столицу накроет снежным покрывалом высотой от одного до четырех сантиметров. Со второго декабря начнет холодать - средняя суточная температура окончательно уйдет в отрицательные значения и приблизится к климатической норме, которая для начала декабря составляет минус 4 градуса. Снег, утверждают синоптики, больше не растает до весны.