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30.11.2020 20:25
Рубрика: Общество

Дирижируй роботом

Топ-5 прорывных изобретений российских школьников
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 270(8324)
В Москве в рамках Национальной технологической инициативы прошел Международный киберфестиваль идей и технологий Rukami. Школьники из 28 регионов России представили на нем сто своих лучших проектов. Вот самые интересные из них по версии "Российской газеты".
13-летний Илья Киров из Иванова создал робота-сапера и назвал его "Квантограбер". Его уже оценили специалисты-взрывотехники. Фото: Московский международный киберфестиваль "Rukami" 13-летний Илья Киров из Иванова создал робота-сапера и назвал его "Квантограбер". Его уже оценили специалисты-взрывотехники. Фото: Московский международный киберфестиваль "Rukami"
13-летний Илья Киров из Иванова создал робота-сапера и назвал его "Квантограбер". Его уже оценили специалисты-взрывотехники. Фото: Московский международный киберфестиваль "Rukami"

Робот-сапер

- Робот-сапер поможет снизить риски для жизни человека, - уверен 13-летний Илья Киров из Иваново. Он создал машину весом всего около килограмма на четырехколесной платформе с манипулятором-клешней и двумя камерами. Назвал "Квантограбер". Его задача - дистанционно обследовать опасные объекты. В мире есть аналоги подобных роботов, однако весят и стоят они гораздо больше. Разработка школьника уже вызвала интерес взрывотехников. Специалисты провели для робота тест на профпригодность, учения по обезвреживанию бутафорской мины. "Квантограбер" успешно справился с испытанием.

- Сначала мы пытались изготовить робота из металла, но получалось плохо. Пришлось напечатать корпус из пластика на 3D-принтере. Очень рад, что "Квантограбер" высоко оценили реальные взрывотехники, - рассказал Илья Киров.

Помощник для незрячих

Команда школьников ASTRA из Кемерово пытается решить проблему передвижения незрячих и слабовидящих людей по городу с помощью технологий машинного зрения. Устройство, которое разработали Артем Санников и Михаил Лузин, выглядит как поясная сумка: в нее встроены микрокомпьютер с системой GPS, камера, вибромоторы и датчики. Оно не только определяет местоположение человека, но и видит все препятствия, светофоры и тактильные плитки. Сообщает о них через наушник и вибрацию.

У гаджета, придуманного школьником, очень "умные" мозги

- Сделали прототип из самых дешевых материалов. Но хотим довести устройство до состояния, когда его можно будет производить и патентовать, - поделился Артем Санников.

Перчатка для марсохода

Шестнадцатилетний Виталий Корнилов из Королева разработал систему роботов-марсоходов для изучения Красной планеты: всего тридцать больших и малых роверов. Чтобы ими удобнее было управлять, парень придумал специальную перчатку. Она состоит из модуля-держателя, блока управления с джойстиком и кнопками. К блоку ведут провода с акселерометром и гироскопом, а данные с перчатки передаются по wi-fi, bluetooth, радиоканалам. Управление жестами, интеллектуальное переключение режимов - гаджет действительно имеет очень "умные" мозги.

Команда школьников из Томска создает генератор кислорода из бактерий. Фото: Московский международный киберфестиваль "Rukami"

Кислород из бактерий

Старшеклассники из Томска Данила Копцев, Артем Бакшеев и Даниил Кабанов работают над новым способом генерации кислорода. Они разработали проект биореактора: в нем - специальные условия для жизни цианобактерий, выделяющих кислород. По планам школьников, управлять реактором можно будет с помощью мобильного приложения: изменять условия размножения бактерий, регулировать количество кислорода. А еще ребята трудятся над установкой для насыщения воды кислородом в условиях космической станции.

Механический агроном

Старшеклассники из Москвы Георгий Бондарь, Михаил Кузнецов и Данила Юдин создали робота-агронома, который анализирует состояние растений, определяет их заболевания. Робот на электроходу, питается от аккумулятора. Есть система всенаправленного хода, камеры и датчики: они собирают изображения растений и отправляют их на сервер для анализа. И уже умная нейронная сеть определяет патологии. Что делать, если робот заглохнет в поле? Ребята предусмотрели и это: устройство оснащено резервной системой питания. На корпусе установлена солнечная панель, которая заряжает электронику для включения бензинового генератора. Сам помощник небольшой - 172 х 172 см, но мощность - 10 лошадиных сил.

Объявлены победители конкурса проектов Кружкового движения Rukami
С помощью такой перчатки 16-летний Виталий Корнилов будет управлять роботами-марсоходами. Фото: Московский международный киберфестиваль "Rukami"
В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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