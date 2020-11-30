В Иванове нашли живым пропавшего с детской площадки ребенка

Поиски девятилетнего немого мальчика, который пропал 30 ноября в Октябрьском районе Иванова, завершены. Ребенка, который гулял утром с бабушкой и внезапно пропал из виду, заметил на улице бдительный водитель грузовика.

"Отбой тревоге! Мальчик найден на улице Суздальской. Все в порядке..." - сообщили в официальной группе полиции Иванова в соцсети "ВКонтакте".

На одиноко идущего ребенка на улице Парижской Коммуны обратил внимание водитель, который до того уже видел новости о поисках. Заглянув в интернет, мужчина рассмотрел фото и поехал вдогонку. Второй раз он заметил мальчика уже на Суздальской, посадил в кабину и позвонил в полицию. Ребенка уже забрала мама.