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30.11.2020 13:20

В Ивановской области газифицируют 179 населенных пунктов в 17 районах

До 2025 года голубое топливо придет в четыре района Ивановской области. Планы по строительству инфраструктуры закреплены в новой пятилетней программе. Ее подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Фото: Правительство Ивановской области Фото: Правительство Ивановской области
Фото: Правительство Ивановской области

Природный газ станет доступен жителям Лухского и Пестяковского районов, где его ранее не было вообще, а также Юрьевецкого и Верхнеландеховского - там сегодня газифицировано всего по одному населенному пункту.

- На каждой из встреч с жителями районов - вопрос про газ. Некоторые уже и отчаялись дождаться голубого топлива, так долго - десятилетиями - им это обещали. Вот конкретные планы, подкрепленные документами. Газпром построит два газопровода-отвода с газораспределительными станциями в Лухе и Юрьевце, - сообщил Станислав Воскресенский. - Техническая возможность для подключения жителей в Юрьевце появится к 2022 году, в Лухе - к 2023-му. Тогда же, к 2023 году, газ подведут в Верхний Ландех и Пестяки.

Фото: Правительство Ивановской области
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Объем инвестиций "Газпрома" составит 11,5 миллиарда рублей - в 7,1 раза больше, чем в предыдущий пятилетний период. Помимо газопроводов-отводов и ГРС, в рамках программы к 2025 году компания построит в Ивановской области 591 километр межпоселковых газопроводов и проведет техническое перевооружение двух газораспределительных станций в Родниковском и Фурмановском районах.

Регион же профинансирует прокладку почти 700 километров сетей внутри поселений, подготовит к приему газа 13,7 тысячи домовладений, 55 котельных и предприятий.

Это позволит газифицировать 179 населенных пунктов в 17 районах, добавил губернатор Ивановской области.

- Итого за пять лет планируем совместными усилиями повысить уровень газификации на селе сразу до 51 процента. На начало 2020 года уровень газификации по региону был 77,5 процента, в том числе в городах - 89, а на селе всего 35,7, - напомнил Воскресенский.

В результате реализации программы уровень газификации Ивановской области превысит 80 процентов. В программе газификации регион участвует с 2005 года. За это время показатель обеспеченности населения природным газом здесь вырос более чем на 11 процентов.

В 2020 году Ивановская область направила на газификацию 185 миллионов рублей. Средства направлены, в частности, на проведение газопроводов среднего и низкого давления в деревню Обжериха Юрьевецкого района. В Вичугском районе в деревне Гаврилково строится газовая блочно-модульная котельная. В рамках проектов, которые готовились при финансовом участии граждан - членов кооперативов, распределительные газопроводы прокладывают в девяти населенных пунктах в Ивановском, Кинешемском, Комсомольском и Шуйском районах.

Фото: Правительство Ивановской области
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В дополнение к текущей программе планируется проложить более семи километров трубопровода к деревням Конопляново и Осиновец в Палехском районе, обеспечив газом 41 домовладение. Проектную документацию оплатили граждане - члены кооператива "Майдаковский". Кроме того, за счет облбюджета закажут проект для газификации Глушиц и Пустыни в Южском районе. Внеплановые работы проведут на средства, сэкономленные по итогам конкурсных процедур. До конца года будет потрачено 16,9 миллиона рублей, еще 9,5 миллиона вложат в 2021-м.

Всего за десять месяцев 2020 года в Ивановской области введено в эксплуатацию порядка 152 километров газопроводов. Природным газом обеспечены жители 1 596 домовладений в 14 населенных пунктах шести районов. До конца декабря планируется завершить газификацию еще 12 поселений. Работы находятся в завершающей стадии. Готовятся проекты газификации для 34 населенных пунктов.

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