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30.11.2020 16:59
Рубрика: Экономика

В Москве отреставрируют Дом Чехова на Садовом кольце

Текст: Ирина Огилько
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

До конца 2021 года планируется провести реставрацию дома, в котором в 1886-1890 годах жил Антон Чехов. Отреставрируют фасады и интерьеры памятника архитектуры на Садовой-Кудринской улице в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Здание обладает статусом памятника культурного наследия федерального значения и располагается по адресу: ул. Садовая-Кудринская, дом 6, стр. 2.

"Знаменитый дом Чехова на Садовой-Кудринской улице нуждается в реставрации. Дому вернут исторический облик.

Внутри дома будут отреставрированы поверхности стен с воссозданием обоев по рисункам Чехова 1889 года, профилированных карнизов, восстановлены печи на первом и втором этажах, белокаменная лестница на второй этаж", - рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Кроме того, реставраторы раскроют окно на восточном фасаде второго этажа, заменят водосточные трубы, отливы на окнах, наполнения оконных и дверных проемов. В порядок приведут кровельное покрытие.

Первоначально, в 1873 году, по проекту архитектора В.Ф. Афанасьева было построено двухэтажное здание, вытянутое вдоль северной границы владения и предназначавшееся для размещения в двух этажах одной квартиры.

Фото: ЖКХ Москвы
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Проект был реализован с некоторыми изменениями. Так, несколько были изменены габариты здания: ширина увеличена с 3 до 4 саженей, длина же вместо 10 стала 7 сажен. Прямоугольные эркеры главного фасада заменены трапециевидными.

Напомним, что каменный двухэтажный флигель, построенный в 1874 году, семья Чеховых арендовала у известного врача Я.А. Корнеева. Писатель жил здесь с 27 августа 1886 года до отъезда на остров Сахалин в апреле 1890 года.

В стенах этого здания Антон Павлович Чехов впервые стал писать для театра и создал пьесы "Иванов", "Медведь", "Предложение", повесть "Степь", рассказы "Скучная история", "Счастье" и другие.

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