В Подмосковье ищут медведя-шатуна, напугавшего жителей Мытищ

Бурого медведя-шатуна, напугавшего жителей Мытищ, ищут в Подмосковье. Как сообщает исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, в Московской области осталось всего 10-15 особей бурых медведей, и тот, которого видели жители, скорее всего, один из них. По каким-то причинам он не впал в спячку.

Напомним, медведя накануне видели жители деревни Федоскино и мытищинского микрорайона Луговая. Они-то и сообщили специалистам о том, что косолапый и сам не спит, и других пугает. На место, где видели хищника, выезжала бригада с собакой, но поймать зверя не удалось. "Теперь установим фотоловушки и приманки. На запах он должен обязательно выйти", - говорит Воскресенский.

По его словам, как только медведя поймают, его доставят в фонд защиты животных, где в течение недели будут усиленно кормить, а потом попытаются ввести в спячку. Для этого животному создадут соответствующие условия - темноту и полный покой. А весной, когда зверь проснется, его выпустят в лес где-нибудь на удаленных территориях области.