В Подмосковье обокрали фургон с кинореквизитом

Необычный объект для нападения выбрал похититель в подмосковной Балашихе. Он забрался в автофургон, в котором хранились предметы со съемок Мосфильма. Сообщается, что местные полицейские сегодня задержали подозреваемого. О взломе кинофургона, припаркованного на улице Аллейной в Балашихе, в полицию сообщил владелец транспортного средства. Из его машины после посещения неизвестным, по словам заявителя, пропали "транспортировочные кейсы, электрооборудование, подносы, зонты, кофейные пары и бокалы".

Кроме того, были украдены муляжи денег, спиртные напитки и 2 бутылки искусственной крови. Из того, что действительно может пригодиться похитителю, - лишь несколько бутылок алкоголя. Что он намеревался сделать с остальным, непонятно. В общей сложности воришка нанес ущерб киношникам на сумму в 217 тысяч рублей. Отмечается, что кинореквизит в перерывах между съемками потерпевший хранил в машине своего знакомого. Именно так предметы со съемочной площадки оказались в автофургоне.

"По подозрению в краже был задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. В его автомобиле полицейские обнаружили лишь часть украденных вещей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем управления МВД "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "кража". Фигурант заключен под стражу на период предварительного расследования.