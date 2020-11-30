В столице стартовала акция "Москва за раздельный сбор"

Сдав вторсырье в рамках акции "Москва за раздельный сбор", каждый москвич сможет получить промокоды на покупку книг, посещение культурных мероприятий и прочее. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Так, сдав стеклянные бутылки, залежи макулатуры, пластиковые пакеты, алюминиевые банки и упаковки тетрапак, можно будет получить приглашение на посещение эколого-просветительских центров Москвы после снятия ограничений в связи в COVID-19, промокоды для покупки электронных книг в онлайн-магазине, многоразовые сумки-авоськи.

Акция пройдет в 9 округах Москвы. Начиная с 30 ноября, в течение 24 дней по городу будут курсировать специально оборудованные мобильные пункты приема РСО. Остановки для сбора отходов запланированы в наиболее популярных у горожан местах и составят два часа. Каждая специализированная машина ежедневно сделает по 3 остановки. Маршрут мобильных пунктов в каждом округе можно посмотреть на сайте Раздельно.Москва. Акция "РСО: Москва за раздельный сбор" призвана привлечь внимание горожан к решению современных проблем охраны окружающей среды, развитию экологического сознания и приобщению жителей столицы к раздельному сбору отходов. Стоит отметить, что подобные акции проводятся ежегодно с 2012 года.