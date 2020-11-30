В Воронежской области увеличат расходы на обязательное медстрахование

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год начали рассматривать в облдуме.

Доходы ТФОМС Воронежской области запланированы в сумме более 30,3 миллиарда рублей, что на 730,5 миллиона выше уровня текущего года. В 2022-м в фонд должно поступить свыше 31,7 миллиарда, или на 1,4 миллиарда больше, чем в 2021-м. Еще более заметный прирост, на 1,8 миллиарда, ожидается в 2023 году. Тогда ТФОМС получит 33,5 миллиарда рублей.

В очередном финансовом году из бюджета федерального фонда ОМС планируется получить субвенцию в размере около 29,7 миллиарда, в 2022 году - 31 миллиард, в 2023 году - 32,8. Прирост по сравнению с предыдущим годом в 2021-м составит 2,5 процента, далее 4,7 и 5,6 процента.

Кроме того, воронежский ТФОМС получит межбюджетные трансферты от других территориальных фондов за медицинскую помощь гражданам, застрахованным за пределами области. С учетом увеличения подушевого норматива финансирования и объемов оказываемой медицинской помощи в 2021 году планируется получить по этой линии около 604 миллионов рублей, что на шесть процентов больше, чем в 2020-м. В последующие два года прирост доходов от межбюджетных трансфертов прогнозируется на уровне 4,7 и шести процентов.

Также должны вырасти неналоговые доходы фонда. Это средства от штрафов, выставляемых медицинским организациям за нарушения объемов, сроков, качества и условий предоставления помощи.

- Расходные обязательства бюджета территориального фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов должны обеспечивать цели и задачи развития здравоохранения и системы ОМС, поставленные президентом и правительством РФ. Основным направлением расходования средств (97,3 процента расходов ТФОМС) является финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.