В Зеленограде открылся участок для осужденных на исправительные работы

В колонии-поселении №2 в Зеленограде открылся участок, работающий в режиме исправительного центра. Здесь уже есть первые постояльцы, осужденные к принудительным работам. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.

Как отметили в ведомстве, это первый подобный участок на территории Москвы. Он рассчитан на размещение 21 осужденного.

В здании общежития расположены спальные помещения, комнаты для приготовления и приема пищи, помещение, оборудованное современными душевыми кабинами и стиральными машинами, кабинет для проведения социальной и воспитательной работы. Первые осужденные, находящиеся здесь, трудоустроены в местной управляющей компании и заняты на работах по благоустройству Зеленограда.

Как напоминает агентство городских новостей "Москва" , в соответствии с законом, осужденные возмещают расходы по их коммунально-бытовое обеспечение, а также из их зарплаты вычитают сумму штрафа, присужденную судом. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РФ, осужденные, которые содержатся в данном учреждении, могут работать в организациях любой организационно-правовой формы. Коммунальная служба - не исключение.