Власти Москвы заявили об усилении COVID-контроля

Усилить COVID-контроль решили из-за роста числа заболевших "короной", объяснил собеседник агентства. В первую очередь, проверки будут проводиться в ТЦ, магазинах, кафе и других подобных заведениях.

"Вместе с тем ограничивать деятельность предприятий пока не планируется", - подчеркнул Алексей Немерюк.

По данным мэрии, система чекинов работает почти в 10 тысячах заведений Москвы. К ней подключились, например, сети "Перекресток", "Дикси", фастфуды McDonalds и Burger King. Также чекины действуют во всех префектурах и управах как для сотрудников, так и для посетителей.