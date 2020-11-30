Власти Москвы заявили об усилении COVID-контроля

Контроль за соблюдением санитарных правил в местах массового пребывания в Москве будет усилен. Об этом РИА Новости заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Усилить COVID-контроль решили из-за роста числа заболевших "короной", объяснил собеседник агентства. В первую очередь, проверки будут проводиться в ТЦ, магазинах, кафе и других подобных заведениях.
"Вместе с тем ограничивать деятельность предприятий пока не планируется", - подчеркнул Алексей Немерюк.
По данным мэрии, система чекинов работает почти в 10 тысячах заведений Москвы. К ней подключились, например, сети "Перекресток", "Дикси", фастфуды McDonalds и Burger King. Также чекины действуют во всех префектурах и управах как для сотрудников, так и для посетителей.