Все новые троллейбусы выйдут на улицы Иванова до 25 декабря

Троллейбусный парк города обновили на треть. В 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Иваново получило 31 троллейбус модели "Адмирал". Последняя партия из шести машин пришла на минувшей неделе. К 25 декабря все новые троллейбусы начнут работать на улицах города.

Как сообщил начальник областного департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, сейчас на линию выпущено 18 троллейбусов, на остальные оформляется страховка. Машины проходят обкатку, а водители - обучение. Благодаря нацпроекту парк электротранспорта в Иванове обновлен на треть, добавил Вавринчук.

Стоимость 31 троллейбуса составила 640 миллионов рублей. Из этой суммы 378 миллионов выделил федеральный центр, 261 добавит регион по льготной программе лизинга в течение пяти лет.

Как заверил глава города Владимир Шарыпов, до 25 декабря все "Адмиралы" выйдут на линию. Новые троллейбусы задействованы на самых протяженных маршрутах №№ 4 и 6, которые соединяют окраины Иванова и проходят через центр.

- В рамках национального проекта нам очень помогло федеральное правительство. Дорог мы ремонтируем гораздо больше, чем раньше, общественный транспорт удается заменять. Планы на будущий год у нас также амбициозные, - отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Заявка региона на поставку троллейбусов в 2021 году в Минтранс РФ уже направлена.

Ивановская область - один из двенадцати субъектов РФ, которые получили субсидию на обновление подвижного состава городских агломераций в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по программе льготного лизинга. В регион поступили самые современные на данный момент отечественные троллейбусы "Адмирал" вместимостью 96 пассажиров от компании "ПК Транспортные системы".

Троллейбусы этой модели имеют три широких дверных проема и просторные накопительные площадки. Салон оснащен системами климат-контроля и мультимедиа, терминалами для оплаты проезда картой. Есть usb-разъемы для зарядки телефонов и Wi-Fi. В кабине водителя установлено девять видеокамер для контроля обстановки внутри салона и снаружи.

"Адмирал" способен некоторое время двигаться без подключения к контактной сети. Это может понадобиться, например, чтобы объехать место ДТП или не застревать на дороге при отключении электроэнергии.

Фото: Правительство Ивановской области

Новые троллейбусы отличает современная система управления двигателем и контроля над состоянием здоровья водителя, энергосберегающие технологии и двери с системами антиприщемления. Машина не поедет в случае, если двери не закрыты или закрыты не полностью. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями: имеется кнопка вызова на двери, откидная аппарель, место для инвалидной коляски с системой фиксации и оповещения водителя.

По условиям контракта представитель компании-производителя будет находиться в Иванове весь гарантийный срок эксплуатации троллейбусов. Он поможет работникам МУП "Ивановский пассажирский транспорт" решить все вопросы, возникающие при использовании новых машин.