Житель Подмосковья выиграл 94 миллиона и не пришел за деньгами

В Московской области местный житель выиграл в лотерею более 94 миллионов рублей, но пока не явился за своими деньгами.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Столото", внушительный приз был разыгран в 5517 тираже "Спортлото 6 из 45". Точная сумма выигрыша составила 94 098 500 рублей. Известно, что билет был куплен в обычном лотерейном киоске. Победитель смог угадать комбинацию шаров под номерами 20, 36, 9, 10, 27, 40.

В пресс-службе отмечают, что 94 миллиона ждут своего нового обладателя, победитель пока не выходил на связь.