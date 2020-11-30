Бурятские гимнастки победили в международном цирковом фестивале

Бурятская цирковая школа взяла золото на международном фестивале детского и молодежного циркового искусства "На языке мира". Жюри покорил номер "Богини Байкала".

"Педагог со своими воспитанницами усилил трюковую часть номера, музыку к которому написал бурятский композитор Алагуй Егоров. Музыка, хореография, пластика, костюм - все это поспособствовало созданию яркого образа "золотых девочек", - сообщается на сайте минкультуры республики.

Фестиваль проходил в Твери с 24 по 29 ноября. В нем приняли участие более 150 артистов из разных стран. В составе жюри были в том числе президент Международного циркового фестиваля в Италии Фабио Монтико, главный кастинг-директор Цирка дю Солей и другие.