Хабаровчанин заплатит 300 тысяч рублей за оправдание теракта Брейвика

Житель Хабаровска признан виновным в оправдании норвежского теракта. 1-й Восточный окружной военный суд рассмотрел его дело, заведенное по части 2 ст. 205.2 УК РФ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ по Восточному военному округу, мужчина разместил в социальной сети публикацию. В ней он назвал теракты, совершенные Андерсом Брейвиком, правильными и нуждающимися в поддержке.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Ему назначено 300 тысяч рублей штрафа.

Справка "РГ"

22 июля 2011 года житель Ногвегии Андерс Брейвик совершил два теракта в городе Осло и на острове Утейа. Погибли 77 человек, еще около 150 были ранены. Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое могут продлевать множество раз, если, по мнению властей, осужденный будет опасен для общества.