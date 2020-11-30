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30.11.2020 06:18
Рубрика: Общество

На Камчатке ограничения из-за COVID-19 продлили до 10 января

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке продлили действующие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, до 10 января. Изменения, внесенные в соответствующее постановление, опубликованы на сайте правительства края.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В регионе по-прежнему действует масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Кроме того, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию. Заведениям общепита запрещено работать после 23:00.

По последним данным, на Камчатке зарегистрировано 7646 случаев заболевания коронавирусом, 5444 человека выздоровели, 75 умерли.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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