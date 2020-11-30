Парламент Якутии: Школьных медработников нельзя приравнивать к техничкам

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии предлагают на федеральном уровне как можно быстрее решить проблему отнесения к тому или иному ведомству медиков, задействованных на охране здоровья детей в системе образования.

В очередной раз парламентарии подняли эту проблему на дискуссионной онлайн-площадке "Открытый парламент", где обсуждались вопросы финансового обеспечения государственного стандарта дошкольного и общего образования. Выступившая с докладом депутат Марина Силкина отметила, что школьные медработники не относятся ни к отрасли здравоохранения, ни к отрасли образования. Как подчеркнула депутат, это несоответствие требует скорейшего реагирования, поскольку речь идет об обеспечении медицинского обслуживания детей, и в условиях пандемии проблема приобрела особую остроту.

- 5 июня 2015 года вышел совместный приказ министерств здравоохранения и образования РС(Я) "О совершенствовании охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях республики". В этом межведомственном документе был определен порядок взаимодействия двух министерств по организации охраны здоровья дошкольников и школьников. По сути этого приказа медицинские работники, работающие в образовательных учреждениях, должны перейти в сферу здравоохранения. Вместе с тем в настоящее время медики в дошкольных учреждениях являются штатными сотрудниками образования и финансируются муниципалитетом, - сообщила Марина Силкина.

На муниципальном уровне нет возможностей установить достойную зарплату медработникам. Минпросвещения РФ делегировало утверждение перечня должностей в системе дошкольного и школьного образования регионам. Сейчас власти республики совместно с муниципалитетами пытаются вписать в эту систему медиков. В частности, администрация Якутска предлагает расширить перечень должностей в образовательных учреждениях, оплата труда которых финансируется за счет республиканских субвенций. Однако, как считает председатель профильного комитета Госсобрания республики Феодосия Габышева, поскольку речь идет о коллизии, затрагивающей все регионы страны, решение все-таки необходимо принять на федеральном уровне.

- А там до сих пор нет однозначного мнения по поводу того, к какому ведомству относить задействованных в системе образования медработников, - к минздраву или минпросвещения. В прошлом году мы вышли с соответствующим предложением на Совет Федерации. Председатель районного собрания Амгинского улуса Софья Александрова от имени работников системы образования республики обратилась к сенаторам с предложением, чтобы медработников включили в перечень должностей образовательных учреждений в рамках финансирования госстандарта, - сообщила Феодосия Габышева.

Председатель комитета выразила надежду на то, что этот вопрос будет решен в скором времени, так как борьба с пандемией и необходимость охраны здоровья детей выявили его возросшую актуальность. А пока коллизия не разрешена, Феодосия Габышева предложила создать межведомственную рабочую комиссию, которая занималась бы вопросами нормативного финансирования.

- Проблема не простая. Требуется межведомственное взаимодействие, - подчеркнула она.