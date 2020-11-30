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30.11.2020 14:14
Рубрика: Власть

Путин: Нужно заботиться о доходах граждан

Текст: Кира Латухина
О доходах граждан нужно заботиться везде по стране и таргетировать случаи, где это требует особого внимания, заявил президент на встрече в формате видеоконференции с главой Бурятии. Также он поручил собеседнику обратить внимание на необходимость увеличивать темпы строительства и решать вопрос аварийного жилья.

Владимир Путин заметил, что объемы строительства в республике "припали": и на душу населения меньше, чем по России, и в целом по абсолютным величинам. "На это нужно обратить особое внимание, тем более, что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную, и в целом удается сохранить необходимые нам тенденции", - указал он.

Фото: photoxpress
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"Требуется ваше личное внимание здесь, так же, как и к доходам населения", - считает Путин. "Ясно, что везде по стране нужно заботиться о доходах населения. Но мы должны таргетировать такие случаи, где это требует особого внимания", - пояснил он.

Это касается создания новых рабочих мест, кстати говоря, за счет реализации инвестпроектов, сказал президент, выразив надежду, что тенденция с увеличением инвестпроектов даст позитивный результат по этому социальному вопросу. "Конечно, нужно обратить внимание на аварийный фонд, аварийного жилья многовато", - добавил Путин.

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