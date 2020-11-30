Трутнев: Нужно создать комфортную городскую среду на Дальнем Востоке

Уделять больше внимания созданию комфортной городской среды, чтобы города Дальнего Востока становились лучше, были удобными для проживания и привлекательными для туристов, призвал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на встрече с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

По словам Трутнева, для этого необходимо использовать уже существующий мировой опыт, привлекать экспертов, внедрять новые подходы территориального планирования и проектирования. "Столица региона должна быть визитной карточкой области", - сказал вице-премьер.

На встрече обсуждалось обеспечение жителей области комфортным и качественным жильем. До 2022 года планируется разработать новый генеральный план Южно-Сахалинска с привлечением международного консорциума проектировщиков.

Также рассматривалась реализация инфраструктурных проектов в области. По мнению Валерия Лимаренко, уникальное географическое положение Сахалинской области в сердце Азиатско-Тихоокеанского региона на пересечении крупнейших торговых путей, а также огромные природные богатства представляют большие возможности для развития экономики. По его словам, в первую очередь необходима организация глубоководного порта мирового класса. "Мы разрабатываем проект реконструкции Корсаковского порта и ведем работу по привлечению инвесторов и международных грузовладельцев", - рассказал он вице-премьеру и министру.