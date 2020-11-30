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30.11.2020 08:22
Рубрика: Власть

В Якутии введены ограничения при праздновании Нового года

Текст: Владимир Таюрский
Глава Якутии Айсен Николаев по предложению главного санитарного врача республики подписал указ об ограничительных мерах на период новогодних праздников. Ограничения введены в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщается на официальном информационном портале республики, органам государственной власти и органам местного самоуправления поручено отменить все мероприятия, посвященные празднованию Нового года, корпоративы, банкеты, утренники, за исключением тех, что будут проведены онлайн.

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С 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года предприятия общественного питания смогут работать с 08.00 час до 23.00. Режим их работы сократится на час.

Указом до 15 января 2021 года продлен срок приостановления деятельности домов культуры, ночных клубов, компьютерных клубов и им подобных объектов. Также введен запрет на проведение досуговых, зрелищных, развлекательных и культурных мероприятий. Исключение сделано лишь для труднодоступных населенных пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения. Но и там проводить мероприятия можно с участием не более 50 человек.

Утренники и другие праздничные мероприятия в школах и детских садах разрешено проводить в пределах отдельных групп и классов без участия родителей и лиц, оказывающих услуги в сфере культурно-развлекательного досуга.

Чтобы избежать массового скопления людей в магазинах, предприятиям торговли 31 декабря 2020 года рекомендовано установить 12-часовой рабочий день.

Все прежние ограничения, не снятые до момента подписания указа, остаются в силе. В их числе - пункт о необходимости до 15 января строго соблюдать режим самоизоляции гражданами старше 65 лет и лицами с хроническими заболеваниями.

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