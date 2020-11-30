В Магадане отменили новогодние утренники из-за пандемии

В Магадане не будут проводить традиционные новогодние утренники для детей в учреждениях культуры. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции многие массовые мероприятия отменили или перевели в режим онлайн.

В праздничной программе для жителей останутся уличные мероприятия: открытие елок и шествие Дедов Морозов, в новогоднюю ночь запланирован салют, сообщается на сайте городской мэрии.

"В областной столице пройдет международный конкурс ледового творчества "Магаданский хрусталь". Свои работы представят скульпторы из Хабаровска, Якутии, Минска, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторым категориям граждан подарки будут обязательно вручены.

Всего в Магаданской области COVID-19 выявлен у 5641 человек, 54 умерли, 5020 пациентов выздоровели.