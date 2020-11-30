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30.11.2020 04:08
Рубрика: Происшествия

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на семь километров

Текст: Артем Красиков

30 ноября вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту семь километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Фото: iStock
Поток лавы на камчатском вулкане Ключевском растянулся на 1,5 км

Шлейф пепла распространился на 45 километров к северу - северо-востоку от вулкана. Для авиации установлен оранжевый код опасности.

В середине октября активность вулкана резко возросла. Протяженность лавового потока, спускающегося по его склону, выросла почти до 1,5 километров.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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