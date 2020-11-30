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30.11.2020 14:52
Рубрика: Происшествия

Директора пензенского интерната заподозрили в побоях воспитанников

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Следователи выехали в Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, откуда поступили жалобы на унижение и побои со стороны директора социального учреждения. Он недавно заступил на должность после смерти своего предшественника.

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В интернете появилось видеообращение, которое сняли и распространили два молодых сотрудника интерната из числа его бывших воспитанников. Они проживают на территории детдома и помогают по хозяйству.

Парень и девушка рассказали, что директор учреждения якобы часто выпивает и в нетрезвом состоянии оскорбляет и унижает их.

- В отношении директора организовано проведение доследственной проверки по двум уголовным статьям, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая. - Одна из них за причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, другая - о ненадлежащем исполнении обязанностей работником организации, оказывающей социальные услуги, если деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

После скандала глава региона Иван Белозерцев сообщил об увольнении директора Мокшанского детского дома-интерната.

В здании были установлены видеокамеры, которые фиксировали все происходящее. Сейчас они изучаются следователями. Проводится доследственная проверка.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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