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30.11.2020 23:39
Рубрика: Власть

"Газпром" в 8 раз увеличит инвестиции в газификацию сел Мордовии

Текст: Алина Романова (Саранск)
В ближайшие пять лет в Мордовии будут газифицированы практически все села: "голубое топливо" получат еще более 1200 домовладений. Программу развития газоснабжения в регионе на 2021 - 2025 годы подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и врио главы РМ Артем Здунов.

По планам, за указанный период будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики. На эти цели "Газпром" инвестирует 2,4 миллиарда рублей - в 8,1 раза больше, чем в предыдущую пятилетку.

Фото: Николай Гагарин
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Компания построит межпоселковые газопроводы к 39 селам в 12 районах - Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском и Чамзинском. Кроме того, будет проведено техническое перевооружение газораспределительной станции №2 в Саранске.

А местные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газовых сетей.

Справка "РГ"

По темпам газификации Мордовия входит в число лидеров среди регионов страны. Так, на начало текущего года уровень газификации республики составил 97,7 процента. В городах этот показатель достиг 99,4, а в сельской местности - 82 процентов.

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