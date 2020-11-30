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30.11.2020 09:49
Рубрика: Общество

Минобр проверит нижегородский детдом, где сироты отметили День матери

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В нижегородском детдоме пройдет проверка после сообщения главы общественной организации о том, что воспитанников учреждения заставили отметить День матери. Об этом "РГ" сообщили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Фото: Максим Коротченко
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О ситуации в одном из детских домов в соцсетях рассказала президент фонда "Жизнь без границ" Марина Ефимова. "Сегодня дети пели песни про маму на странном празднике день матери. Их никто не спросил, хотят они участвовать в этом мероприятии или нет, - написала она, - На запрос министерства образования о цели проведения этого концерта, руководство ответило, что праздник матери входит в план воспитательной работы в учреждении для формирования семейных ценностей".

Марина Ефимова сообщила также, что обратилась по этому поводу к Уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой и попыталась обосновать ненормальность сложившейся ситуации. Она также перечислила ряд фактов, которые свидетельствуют о том, что права детей в учреждении постоянно нарушаются, также ей известно о жестоком обращении педагогов с воспитанниками.

В министерстве образования сообщили, что по фактам, изложенным Мариной Ефимовой, будет проведена внутренняя проверка.

- Соответствующие выводы комиссия сможет сделать только на основании всестороннего анализа ситуации: с учетом мнения воспитанников, сотрудников и руководства детского дома. В состав комиссии областного министерства образования также войдут представители прокуратуры и Аппарата уполномоченного по правам ребенка Нижегородской области, - пояснили в ведомстве.

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