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30.11.2020 11:55

На Саратовском НПЗ прошел "День открытых дверей"

На Саратовском НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") провели "День открытых дверей" для студентов высших учебных заведений города.
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

Мероприятие прошло в формате онлайн-конференции. Участие в ней приняли студенты классического, технического и аграрного университетов. Во время встречи старшекурсники, которые планируют стать частью большой и дружной команды предприятия, заполнили более 200 резюме.

Специалисты завода рассказали молодым людям о компании "Роснефть" и истории завода, социальных и образовательных программах, которые реализуются на предприятии, возможностях прохождения производственной практики.

Из презентации "Как сделать карьеру в крупнейшей нефтегазовой компании мира!" студенты узнали о специальностях, востребованных на Саратовском НПЗ, о том, какие требования предъявляются к соискателям, как устроиться сюда на работу. Молодые специалисты завода рассказали своим младшим сверстникам о собственном опыте карьерного и профессионального роста, об участии в общественной жизни предприятия.

Студенты задали представителям завода много вопросов о своей будущей профессии, условиях работы и возможности трудоустройства.

В конце конференции гости смогли испытать себя в викторине, проверить свои знания о нефтегазовой промышленности, истории и современной деятельности НК "Роснефть" и Саратовского нефтеперерабатывающего завода, профессии нефтяника и работы в компании.

- Выбор будущей профессии является важным моментом в жизни каждого человека, - рассказывает начальник Учебного центра Саратовского НПЗ Наталия Заикина. - Побывав на нашем Дне открытых дверей, студенты узнали, как сделать правильный выбор и выстроить дальнейшую карьеру. На нашем предприятии для этого созданы все условия.

Саратовский НПЗ входит в крупнейшую в мире публичную корпорацию "Роснефть", которая является лидером нефтегазовой промышленности. На предприятии сложилась традиция проведения ежегодных встреч со студентами вузов и средних профессиональных учебных заведений. Подобные встречи помогают молодым людям определиться с будущим местом работы и обеспечивают приток на предприятие подготовленного и мотивированного персонала. Дни открытых дверей проводятся на заводе с 2016 года. За это время участниками таких встреч стало более 1500 молодых людей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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