Нижегородец отправился в тюрьму за убийство шестилетней давности

К 22 годам колонии строгого режима приговорил суд 41-летнего нижегородца за двойное убийство шестилетней давности. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Преступление было совершено в ночь на 28 сентября 2014 года. В квартире на улице Глеба Успенского в областном центре подсудимый вместе со своим знакомым жестоко избил 26-летнего соседа за то, что тот сделал им замечание из-за шума. Они связали руки мужчине, вывели его на улицу, нанесли множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. После этого они напали на 24-летнего прохожего, который, по их мнению, мог стать очевидцем произошедшего. От нескольких десятков ножевых ранений тот также скончался. Затем мужчины скрылись с места преступления.

Уголовное дело, возбужденное по факту убийства двух человек, долго время оставалось нераскрытым. В 2019 году следователям удалось установить причастность к преступлению мужчины, который уже отбывал срок в местах лишения свободы. Как выяснилось, его подельник скончался в 2016 году.

Свою вину в содеянном подсудимый частично признал. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы, а с учетом ранее назначенного наказания мужчине придется провести в колонии 22 года. Приговор вступил в законную силу.