В Башкирии перевозчика оштрафовали за отказ в проезде слепому с собакой

В Стерлитамаке за нарушение прав инвалида по зрению, которого не пустили в маршрутный автобус с его собакой-поводырем, ответил перевозчик. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Надзорный орган начал проверку после того, как об инвалиде написали в местных СМИ. Тогда прокуроры установили, что в сентябре 2020 года водитель автобуса действительно отказался перевозить инвалида из-за наличия у него собаки. Тогда как в соответствии с законодательством, перевозчики обязаны оказывать услуги пассажирам из числа инвалидов по зрению с собакой-проводником.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ "Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг". По результатам рассмотрения этого дела, суд назначил перевозчику штраф в две тысячи рублей.

Кроме того предприниматель должен принять меры, чтобы подобных инцидентов больше не происходило. И он уже их предпринял, уволив водителя, который допустил грубое отношение к пассажиру с инвалидностью.