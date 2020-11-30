В Мордовии создадут рабочую группу для решения проблем бизнеса

Рабочая группа по решению вопросов, волнующих бизнес-сообщество, будет создана в правительстве Мордовии.

Об этом заявил врио главы РМ Артем Здунов на встрече с предпринимателями Атяшевского района. Разговор касался самых актуальных тем - в частности, речь шла о проблемах с получением кредитных ресурсов. Кроме того, поднимались вопросы налогообложения, выхода местных производителей на экспортные рынки и борьбы за внутренний спрос, взаимодействия с органами власти, участия в программах господдержки.

Артем Здунов подчеркнул, что задача власти - создать в регионе все условия для развития бизнеса. Он заверил, что предприятиям, наиболее пострадавшим от экономических ограничений, введенных в период пандемии, будет оказана помощь.

- Сфера услуг и общепита, конечно, оказалась в сложной ситуации, - признал руководитель региона. - Они должны быть в приоритете в плане оказания господдержки.

По итогам встречи ряд обращений предпринимателей были "взяты на карандаш", а более масштабные проблемы решено вынести на обсуждение.

- На уровне министерства экономики создадим рабочую группу по решению вопросов, волнующих бизнес-сообщество, пригласим экспертов, будем часто встречаться и сообща решать возникающие проблемы, - заверил Здунов.