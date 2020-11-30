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30.11.2020 09:22
Рубрика: Общество

В Перми из-за COVID-19 отменили строительство ледового городка

Текст: Константин Бахарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ледового городка на пермской эспланаде в этом году не будет. Об этом сообщили в администрации Перми.

Отказ от строительства главного ледового комплекса связан с распространением коронавирусной инфекции.

Фото: iStock
В Якутии введены ограничения при праздновании Нового года

- В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Нового года с традиционным размахом, как это было в Перми раньше, в этом году невозможно, - заявил глава Перми Дмитрий Самойлов. - Центральная ледовая площадка на городской эспланаде ежегодно сосредотачивает тысячи посетителей, но не дать ничего горожанам взамен, особенно в это депрессивное время, мы считаем неправильным, поэтому пошли по логике рассредоточения новогодних объектов в районах.

В центре Перми, на эспланаде уже установили главную городскую елку, также здесь появится светодиодная инсталляция. В начале января тут же пройдет Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж". Все остальные новогодние мероприятия будут организованы в районах. Они пройдут у ДК Солдатова, в саду имени Миндовского, парке "Счастье есть", ДК "Урал", парке имени Чехова, сквере имени Дзержинского, на площади у ДС "Молот" и сквере имени Землячки.

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