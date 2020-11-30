В Перми открылась выставка "Российский Императорский Дом. 300 лет истории"

В историческом парке "Россия - моя история. Пермский край" открылась передвижная выставка гравюр и литографий "Российский Императорский Дом. 300 лет истории" из фондов Калужского музея изобразительных искусств.

Для посетителей представлено уникальное собрание гравированных и литографированных портретов представителей Императорского Дома Романовых, виды резиденций, дворцов и храмов Москвы и Санкт-Петербурга, созданных русскими и иностранными мастерами в первой половине XVIII - начале XX века.

Участие в открытии выставки принял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Глава региона отметил значимость выставки, посвященной царской семье, для Прикамья.

- Пермская земля тесно связана с историей Императорского дома. Она видела и расцвет семьи Романовых, и трагические события. В Прикамье ведется сохранене исторического наследия региона и возрождению мест памяти представителей Императорского дома Романовых. Так, например, в августе мы присоединились к федеральной благотворительной акции "Белый цветок". Все собранные средства были направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодняшняя выставка также тесно связана с меценатством. В период пандемии вопросы поддержки и волонтерства как никогда актуальны, и правительство региона уделяет им отдельное внимание, - отметил Дмитрий Махонин.

Анна Громова отметила, что Пермь стала финальным городом, где завершит свое путешествие по России передвижная выставка, начавшаяся летом.

- Пермь - это особое место, которое мы очень любим. Я очень рада, что Елизаветинские дни широко отмечаются в Пермском крае. Собрание, представленное на сегодняшней выставке, имеет длинную историю, и должно научить нас бережно относиться к нашей культуре, живописи, традициям, в том числе, к традициям волонтерства и меценатства. - отметила она. - Значимо, что в эти дни в Перми, хоть и с ограниченным количеством участников, проходит молодежный форум добровольцев. А завтра состоится отчетная конференция, на которой мы вместе обсудим результаты волонтерской деятельности. Потому что делать добрые дела нужно так, чтобы был конкретный результат для людей.

По словам Марии Федотовой, заведующей Историческим парком "Россия-моя история", у пермяков появилась возможность посетить уникальную выставку вслед за жителями Подмосковья, Брянской, Свердловской областей и Республики Крым.

Отметим, выставка стартовала летом текущего года и за неполные четыре месяца на ней побывали свыше 15 тысяч человек, включая школьников и студентов. Жители и гости Перми смогут посетить выставку "Российский Императорский Дом. 300 лет истории" в историческом парке "Россия - моя история" (ул. Монастырская, д.2, к.1) до 15 декабря. Фондом ЕСПО подготовлены лифлеты и путеводители по выставке, открытки и календари с репродукциями гравюр и литографий. На сувенирной продукции размещены QR-коды, по которым доступен мультимедийный контент.

Напомним, выставка организуется "Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом" при поддержке Министерства культуры РФ. Ранее коллекция находилась в частном собрании героя Первой мировой войны, известного деятеля русской эмиграции, потомственного дворянина Александра Гершельмана, в последние годы проживавшего в Аргентине.

В 2015 году гравюры были переданы в дар Калужскому музею изобразительных искусств его дочерью Мариной Аксаковой в память о муже Сергее Аксакове, мичмане Русского Императорского флота, уроженце Калужской области. Формируя на протяжении многих лет свою "Царскую коллекцию", Александр Гершельман дополнял ее изображениями известных мест России, связанных с памятью представителей Императорского Дома Романовых, - Троице-Сергиевой лавры, Императорского Зимнего дворца, Дома московского генерал-губернатора, Пажеского корпуса времен императора Александра II и других.

По воспоминаниям дочери коллекционера, ее "отец, будучи преданным российской монархии", везде "старался приобретать гравюры, касающиеся Императорской Фамилии". Герой Первой мировой войны, награжденный орденом святой Анны 4-ой степени с надписью "За храбрость", Александр Гершельман в 1920-х годах жил в Берлине, Мюнхене, Вене, в 1948 году переехал в Аргентину. Находясь в эмиграции, он вел большую просветительскую работу среди молодежи, сохраняя и преумножая память о величии Императорской России: читал лекции, публиковался в периодических изданиях, выпускал открытки с портретами из своей коллекции для благотворительных целей.

Знакомство Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества с собранием Гершельмана произошло в 2019 году во время совместной работы с руководством, научным и музейным сообществом Калужской области, которая в октябре 2019 года была назначена Фондом ЕСПО регионом-координатором федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут".

Совместно с министерством культуры Калужской области было принято решение о формировании передвижной выставки о 300-летней истории Императорского дома Романовых в рамках проекта Министерства культуры РФ "Творческие люди" и дополнить ее экспонатами из частного собрания известного российского реставратора, мецената, коллекционера Александра Ренжина. В июле 2020 года выставка гравюр и литографий была представлена в музее православного просветительского центра "Усово-Спасское", расположенном в единственном в Подмосковье императорском имении "Ильинское-Усово".

Экспозицию открывали министр культуры РФ Ольга Любимова, министр культуры Калужской области Павел Суслов и председатель Наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Министр культуры РФ Ольга Любимова высоко оценила творческий и научный подход специалистов Фонда ЕСПО в работе с коллекцией Гершельмана.

Наряду с Подмосковьем, выставка экспонировалась в Брянской, Свердловской областях и Республике Крым - регионах-участниках федерального историко-культурного проекта "Императорский маршрут", который реализуется в России Фондом ЕСПО при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Пермский край является участником "Императорского маршрута" с 2018 года.