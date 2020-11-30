В Прикамье водители двух автомобилей погибли в ДТП

В Пермском крае на 114-м километре автодороги Нытва - Кудымкар произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобиль УАЗ-23602 совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. Автомобиль отбросило на противоположную полосу движения, где произошло второе столкновения с Huyndai Solaris.

В результате ДТП водители внедорожника и грузовика получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте. Водитель легкового автомобиля получил ушибы головы и ног.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.