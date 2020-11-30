В Сызрани семью напугал найденный в квартире клад

В городе Сызрань семья во время ремонта в квартире нашла странный клад - некрупную сумму денег различным номиналом. Чтобы не стать жертвой ритуала, молодые родители решили закопать находку. Об этом сообщает местная телекомпания "КТВ-Луч".

Семья из Сызрани недавно приобрела квартиру в многоэтажке на проспекте 50 лет Октября. Перед переездом и новосельем они решили сделать капитальный ремонт. После того, как демонтировали старый линолеум и начали вскрывать полы, молодые люди нашли необычную "заначку" - разные монеты и бумажные купюры.

К деньгам руками решили не прикасаться. Визуально, рассказали сызранцы, в пачке несколько тысяч рублей - не менее пяти. Но такую находку пустить на ремонт они не решились. Слишком уж явные ассоциации возникли у супругов. Они опасаются, что с помощью этих денег в квартире проводили какие магические обряды. Поэтому они не стали рисковать и решили закопать "клад" в землю.