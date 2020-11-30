В Татарстане введут ограничения после столпотворений на катках

В Татарстане Роспотребнадзор предложил спортивным базам и спорткомплексам порекомендовал продавать билеты через интернет или организовать предварительную запись.

Устойчивая морозная погода привела к тому, что многие катки в столице Татарстана уже открылись и горожане потянулись на свежий воздух. В эти выходные в холле некоторых спорткомлексов наблюдалось настоящее столпотворение из желающих купить билет или взять коньки в аренду. Про социальную дистанцию в таких условиях и речи быть не могло.

- К сожалению, не все объекты выполняют ограничения по числу посетителей, - посетовала главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Есть жалобы со стороны граждан о большом скоплении людей в холле, коридоре или в зоне касс, где продаются билеты. Мы решили, что выдадим все предписания учреждениям, у которых есть лыжные базы, катки, именно по ограничению лиц, которые пользуются этими услугами непосредственно у зон касс или мест, где можно переодеться. Будем рекомендовать предварительную электронную запись либо приобретение электронных билетов.

Авдонина добавила, что ограничения будут касаться только подтрепанных помещений, следить за количеством людей на открытых катках на свежем воздухе не придется.

Только в столице Татарстана в этом сезоне можно будет покататься на 9 крытых и 9 открытых катков с пунктами проката на более 3 тысяч пар коньков. Помимо спортплощадок катки появятся в парке "Черное озеро", на Кремлевской набережной, на улице Дубравной, в жилом массиве Залесный на базе отдыха "Солнечный". Для лыжников в черте города будет организовано 8 трасс.