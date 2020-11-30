12 амбулаторно-ковидных центров открылось в Приангарье

В Иркутской области начали работать амбулаторно-ковидные центры. Они позволят развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями.

Об организации таких центров стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, которое прошло под руководством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

- Весной основная нагрузка легла на стационары, сейчас она переместилась на поликлиники. Мы с Игорем Ивановичем Кобзевым проехали по поликлиникам, поговорили с главными врачами. Принято решение создать амбулаторно-ковидные центры, чтобы разделить потоки пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями. Эти центры будут не только принимать пациентов у себя, но и осуществлять выезды, - рассказал Сергей Меняйло.

По словам замминистра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой, всего в Иркутской области открыто 12 таких центров.

- Шесть из них работают в областном центре на базе поликлиник №№ 1, 6, 8, 9, 10 и медсанчасти ИАПО, в Иркутском районе - в поликлинике микрорайона Луговое. А также в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в поселке Кутулик.Первый из центров - на базе поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 8 - начал прием населения в 8 часов утра, - утонила Елена Голенецкая.

- В амбулаторно-ковидном центре могут получить помощь пациенты с подозрением на COVID-19 и переносящие заболевание в легкой форме, - рассказала главный врач клиники Жанна Есева. - Прием пациентов ведется по предварительной записи, мы будем работать по режиму поликлиники, - с 8 до 20 часов.

В центре ведут прием врачи инфекционист и кардиолог. Здесь заберут мазки на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР, назначат дополнительные исследования: анализ крови, ЭКГ. При необходимости - компьютерную томографию легких. Попасть в центр можно через отдельный вход, удаленный от основного.

- Прием ведут пять врачей и четыре медицинских сестры в сменном режиме, - отметила Жанна Есева. - В случае увеличения потока пациентов штатное расписание будет расширено. Если будет необходимо, продлим время приема. Главная наша задача - не допустить развития болезни в каждом отдельном случае до тяжелого состояния.

Консультацию по вопросам, связанным с COVID-19, можно получить и по номеру единой информационной линии "122". Она начала работать в регионе. Для удобства звонящих работает "Голосовой помощник". Он может в автоматическом режиме распределять вопросы по конкретным специалистам. Поток поступающих вопросов разделят по трем направлениям: сдача тестов и работа лабораторий, закрытие больничных листов и лечение амбулаторных пациентов. Для этого для работы на горячей линии привлекли специалистов профильных региональных министерств. Все это позволит повысить качество и оперативность работы с поступающими на горячую линию вопросами.

Работа амбулаторно-ковидных центров финансируется из областного бюджета, средств ОМС и Фонда социального страхования. Персонал, работающий на приеме инфицированных COVID-19, будет получать все виды доплат из областного и федерального бюджетов.

Также в выходные в городе Шелехов был открыт медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Подобные центры уже работают в Тайшете и Братске. Решение об открытии центров было принято весной этого года руководителем области Игорем Кобзевым и главой компании РУСАЛ Олегом Дерипаской.

- Сегодня мы открываем новый модульный корпус инфекционного отделения для пациентов с внебольничной пневмонией. Отделение сможет принимать до 120 человек. Важно, чтобы и бизнес-сообщество, и наши сограждане понимали, что сегодня мы все должны объединиться и приложить максимальные усилия для борьбы с эпидемией. Вместе мы сумеем преодолеть трудные времена, - заявил на церемонии открытия Игорь Кобзев.

В центре есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших короновирусом, в том числе для лечения самых тяжелых больных. Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию. В здании оборудовано приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Будут действовать кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установлены аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию осуществляется через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

Игорь Кобзев отметил, что модульный корпус в Шелехове будет рассматриваться как основной резервный госпиталь и центр использования передовых технологий для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, рассматривается вопрос об организации на базе центра дополнительной лаборатории для проведения тестов и учреждения для переобучения врачей c отдаленных территорий региона, работающих с пациентами с COVID-19.

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