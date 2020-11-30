12 амбулаторно-ковидных центров открылось в Приангарье

Новости

Светлана Светличная решила подарить свою квартиру соседям 13:50
Должники смогут подавать ходатайства приставам через портал госуслуг 13:43
Сын Аршавина стал футболистом академии "Спартака" 13:38
Более 8 тысяч деревьев посадили на территории ТиНАО в 2020 году 13:27
Песков заявил об отсутствии конкретных планов по мосту на Сахалин 13:25
Тодоровский-младший снимет фильм о поиске смысла жизни 13:25
Международный комитет Совфеда поддержал законы о верховенстве Конституции 13:22
В России удвоили производство "Авифавира" для лечения коронавируса 13:19
В Кремле назвали делом Байдена возможный выбор Псаки в пресс-секретари 13:17
Путин приедет в Тобольск 1 декабря 13:09
Мадс Миккельсен рассказал о продолжении "Ганнибала" 13:04
Санду выступила за отставку правительства Молдавии и роспуск парламента 12:58
Никто из испытателей "Спутник V" в Сеченовском университете не заболел COVID-19 12:58
Названо слабое место вакцины "Спутник V" 12:54
В Швеции бандитские перестрелки становятся обычным явлением 12:51
СМИ увидели израильский след в убийстве иранского физика-ядерщика 12:35
Адвокат сообщил о переводе актера Михаила Ефремова в колонию 12:24
Лукашенко обсудил подготовку предстоящего саммита ЕАЭС 12:20
В Москве ребенок умер после игры на детской площадке 12:20
Жителей новостроек предлагают освободить от взносов на капремонт на пять лет 11:54
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит 11:51
Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны 11:50
Замглавы Новоуральска скончался после смертельного ранения на охоте 11:46
В Египте вскрыли гробницы с "печатями проклятий" 11:36
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Как мужчине уйти в отпуск по уходу за ребенком
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
30.11.2020 12:14
Рубрика: Власть

12 амбулаторно-ковидных центров открылось в Приангарье

В Иркутской области начали работать амбулаторно-ковидные центры. Они позволят развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями.
Амбулаторно-ковидные центры позволят развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Амбулаторно-ковидные центры позволят развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Амбулаторно-ковидные центры позволят развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Об организации таких центров стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, которое прошло под руководством полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Фото: Правительство Иркутской области
На борьбу с COVID-19 бюджет Приангарья направил более миллиарда рублей

- Весной основная нагрузка легла на стационары, сейчас она переместилась на поликлиники. Мы с Игорем Ивановичем Кобзевым проехали по поликлиникам, поговорили с главными врачами. Принято решение создать амбулаторно-ковидные центры, чтобы разделить потоки пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями. Эти центры будут не только принимать пациентов у себя, но и осуществлять выезды, - рассказал Сергей Меняйло.

По словам замминистра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой, всего в Иркутской области открыто 12 таких центров.

- Шесть из них работают в областном центре на базе поликлиник №№ 1, 6, 8, 9, 10 и медсанчасти ИАПО, в Иркутском районе - в поликлинике микрорайона Луговое. А также в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в поселке Кутулик.Первый из центров - на базе поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 8 - начал прием населения в 8 часов утра, - утонила Елена Голенецкая.

- В амбулаторно-ковидном центре могут получить помощь пациенты с подозрением на COVID-19 и переносящие заболевание в легкой форме, - рассказала главный врач клиники Жанна Есева. - Прием пациентов ведется по предварительной записи, мы будем работать по режиму поликлиники, - с 8 до 20 часов.

В центре ведут прием врачи инфекционист и кардиолог. Здесь заберут мазки на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР, назначат дополнительные исследования: анализ крови, ЭКГ. При необходимости - компьютерную томографию легких. Попасть в центр можно через отдельный вход, удаленный от основного.

- Прием ведут пять врачей и четыре медицинских сестры в сменном режиме, - отметила Жанна Есева. - В случае увеличения потока пациентов штатное расписание будет расширено. Если будет необходимо, продлим время приема. Главная наша задача - не допустить развития болезни в каждом отдельном случае до тяжелого состояния.

Консультацию по вопросам, связанным с COVID-19, можно получить и по номеру единой информационной линии "122". Она начала работать в регионе. Для удобства звонящих работает "Голосовой помощник". Он может в автоматическом режиме распределять вопросы по конкретным специалистам. Поток поступающих вопросов разделят по трем направлениям: сдача тестов и работа лабораторий, закрытие больничных листов и лечение амбулаторных пациентов. Для этого для работы на горячей линии привлекли специалистов профильных региональных министерств. Все это позволит повысить качество и оперативность работы с поступающими на горячую линию вопросами.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Приангарье развивает производство лекарств и медицинских изделий

Работа амбулаторно-ковидных центров финансируется из областного бюджета, средств ОМС и Фонда социального страхования. Персонал, работающий на приеме инфицированных COVID-19, будет получать все виды доплат из областного и федерального бюджетов.

Также в выходные в городе Шелехов был открыт медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Подобные центры уже работают в Тайшете и Братске. Решение об открытии центров было принято весной этого года руководителем области Игорем Кобзевым и главой компании РУСАЛ Олегом Дерипаской.

- Сегодня мы открываем новый модульный корпус инфекционного отделения для пациентов с внебольничной пневмонией. Отделение сможет принимать до 120 человек. Важно, чтобы и бизнес-сообщество, и наши сограждане понимали, что сегодня мы все должны объединиться и приложить максимальные усилия для борьбы с эпидемией. Вместе мы сумеем преодолеть трудные времена, - заявил на церемонии открытия Игорь Кобзев.

В центре есть все необходимое для лечения и диагностики заболевших короновирусом, в том числе для лечения самых тяжелых больных. Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию. В здании оборудовано приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Будут действовать кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установлены аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию осуществляется через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

Игорь Кобзев отметил, что модульный корпус в Шелехове будет рассматриваться как основной резервный госпиталь и центр использования передовых технологий для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, рассматривается вопрос об организации на базе центра дополнительной лаборатории для проведения тестов и учреждения для переобучения врачей c отдаленных территорий региона, работающих с пациентами с COVID-19.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутская область - территория развития

Главное сегодня

В Кремле назвали делом Байдена возможный выбор Псаки в пресс-секретари
С 1 января лицензирование отдельных видов деятельности переводят в "цифру"
ВОЗ: Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит
Росстат изменит метод подсчета инфляции
В Чечне задержали двоих членов банды Басаева и Хаттаба
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России